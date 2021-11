Zankstelle Vol. 74: Mountain of Joy mit Alexander Waschkau

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Mount Everest. Der K2. Der Watzmann. Das Matterhorn. Der Mountain of Joy. Nur einer dieser Gipfel wurde wohl noch von keinem Menschen endgültig bezwungen. Einsam ragt er auf unseren heimischen Bildschirmen empor und ist einer der wenigen Gipfel, der eher wächst als dahinschwindet. Der Mountain of Joy. Legendär. Sagen umwoben. Als Pile of Shame verspottet.

Ein so wichtiges Thema benötigt natürlich auch einen wichtigen Gast. Die Zankstellen-Crew ist sehr glücklich, sich hier mit Alexander Waschkau austauschen zu können. Dem ein oder anderen Podcast-Hörer ist er bestimmt vertraut als die eine Hälfte des Hoaxilla-Podcasts. Oder als Teil des Psychologen-Twitch-Streams #AlleBekloppt zusammen mit Sophia Krappweis. Eine Stunde lang legen wir unsere Sammler-Seelen bloß. Warum eigentlich kaufen wir Spiele, die wir dann nie oder erst nach Jahren spielen?

