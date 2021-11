Montagmorgen-Podcast #420

Teaser Am Wochenende fand die zweite Testphase zu einem heiß erwarteten Spiel statt und sowohl Dennis als auch Hagen haben teilgenommen. Doch ihre Erfahrungen aus Elden Ring sind nicht das einzige Thema.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ohne groß übertreiben zu müssen können wir wohl behaupten, dass Elden Ring zu den am heißesten erwarteten Spielen im kommenden Jahr 2022 gehört. Nach der Preview von Dennis haben Jörg und er die zweite Testphase genutzt, um noch einmal die Zwischenlande zu besuchen. Und auch Hagen war in der neuen From-Software-Welt unterwegs. Was also halten unsere beiden Podcaster von Miyazakis neuestem Werk? Und wie werden sie eure Userfragen beantworten? Und was haben sie sonst gespielt? Und was passiert diese Woche auf GamersGlobal?

Alle Inhalte in der Übersicht: