Xbox-Stream zum 20-jährigen Jubiläum heute ab 19 Uhr

Die erste Xbox wurde vor genau 20 Jahren am 15. November 2001 in den USA veröffentlicht, bevor der Europa-Release am 14. März 2002 folgte. Zur Feier dieses Anlasses präsentiert euch Microsoft heute ab 19 Uhr deutscher Zeit einen Jubiläumsstream, in dem man "die besten Momente aus 20 Jahren Xbox und Halo noch einmal Revue passieren lassen wird". Die circa 45-minütige Übertragung könnt ihr über die offiziellen Xbox-Kanäle auf YouTube, Twitch oder Facebook verfolgen, wobei deutsche Untertitel verfügbar sind.

Neben den angekündigten Rückblicken und Erinnerungen ist zum Inhalt des Streams nichts bekannt. Wenn auch keine großen Spieleneuankündigungen zu erwarten sind, kursieren trotzdem bereits diverse Spekulationen und Gerüchte. Unter anderem ist von einem frühzeitigen Start des Multiplayer-Modus von Halo Infinite die Rede und es könnte Nachschub für die heute erscheinende und bereits ausverkaufte Halo Infinite Limited Edition der Xbox Series X geben. Außerdem haben in den vergangenen Tagen zahlreiche alte Xbox-360-Titel wie Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls 4 - Oblivion, Dead Space, Dragon Age - Origins, Dragon Age 2, Fable Anniversary sowie Fable 3 neue Updates erhalten, was eventuell auf Verbesserungen bezüglich ihrer Abwärtskompatibilität hindeuten könnte.