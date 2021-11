A Trail of Ooze: Neues Point-and-Click mit Demo auf Kickstarter

PC MacOS

Der deutsch-schwedische Indie-Entwickler Insanto Studios ist aktuell und noch bis zum 25. November auf Kickstarter zu finden mit ihrem 2D Point-and-Click-Adventure A Trail of Ooze. Bereits am 12. Oktober wurde eine kostenlose Demo für Windows und Mac über Steam und itch.io veröffentlicht. Die Kampagne soll die finale Phase der Entwicklung des Spiels finanzieren. Der Spieler steuert Majros, eine sarkastische Kuh, auf der Mission ihren Bauern aus den Händen eines bösartigen Agrochemie-Konzerns zu retten. Inszeniert in Schweden mit einem Zeichenstil inspiriert von Sven Nordqvists 'Petterson und Findus', hat das ganze Spiel ein herzerwärmendes Aussehen mit starken Charakteren. Letztere sind hauptsächlich Tiere und Pflanzen, die aufgrund des mysteriösen Schleims ein menschen-ähnliches Bewusstsein erlangt haben.

Während das finale Spiel (geplante Veröffentlichung: Ende 2023) eine Spielzeit von ungefähr acht Stunden haben soll, gibt die Demo einen 30-60 minütigen Einblick in die Welt der schwedischen Kuh. Die Demo ist vollständig vertont in Englisch mit deutschen Untertiteln. Passend zur Kulisse haben alle Sprecher ihren natürlichen schwedischen Akzent beibehalten. In Kombination mit Designelementen aus der schwedischen Volkskunst (Kurbits) und Bezügen zu Kulturgütern wie Surströmming und Dalapferden, lässt A Trail of Ooze den Spieler in die schwedische Szenerie eintauchen.

Im Kern ist A Trail of Ooze ein klassisches Point-and-Click entwickelt von Fans des Genres. Das vierköpfige Team hinter Insanto Studios arbeitet an dem Spiel in ihrer Freizeit, wobei dies das erste Spiele-Entwicklungsprojekt für alle ist. Auch wenn der Zeichenstil direkt aus einem Kinderbuch stammen könnte, geben der oft sarkastische Unterton und die vielen subtilen (und teilweise weniger subtilen) Bezüge auf Umwelt- und soziale Themen dem Spiel einen besonderen Twist.