The A500 Mini: Alien Breed und Lost Patrol als weitere Lineup-Titel

25 Spiele will RetroGames beim Release des The A500 Mini-Retro-Computers bereits vorinstalliert mitliefern. Nachdem von diesen initial nur 12 benannt wurden, folgten in den letzten Wochen nach und nach immer mal wieder kleine Info-Häppchen, mit denen jeweils weitere Titel offenbart wurden. An diesem Wochenende war es nun wieder soweit, und für Amiga-Verhältnisse handelt es sich hierbei um eher starke Genre-Vertreter:

Lost Patrol, das den Vietnamkrieg aus der Perspektive einer kleinen amerikanischen Einheit behandelt, konnte beim damaligen Release nicht zuletzt mit seiner dichten Atmosphäre aus Story, Grafik und Soundtrack glänzen. Im Grunde ein im weitesten Sinne an die Cinemaware-Titel erinnerndes Spiel, das Amiga Joker zwar nur 62 Prozent, doch die ASM 10 von 12 Punkten verlieh.

Die Special Edition von Alien Breed ist auf der anderen Seite ein offensichtlich von der Gauntlet-Serie als auch der Alien-Filmreihe inspirierter Science Fiction-Titel, der mit 80 Prozent von der Amiga-Joker-Redaktion recht positiv bewertet wurde.

Zur besseren Übersicht nachfolgend alle mittlerweile bekannten Titel, die von RetroGames für den The A500 Mini bislang angekündigt worden sind: