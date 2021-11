Duell der frühen 3D-GTAs

Teaser GTA 3, Vice City und San Andreas waren die ersten drei Open-World-Titel der Reihe in 3D. Nun hat Rockstar sie als Definitive Edition zurückgebracht, doch welches der Spiele ist für euch das beste?

Update mit dem Ergebnis:

Das Schlusslicht ist für die Teilnehmer der Umfrage ist der Titel, der die Reihe erstmals in die dritte Dimension hievte: Nur 7 Prozent finden aus den drei zur Wahl gestellten Spielen GTA 3 am besten. Auf dem starken zweiten Platz landet GTA San Andreas, auch wenn das Simulationselement (mit dem Held CJ etwa ohne sportliche Betätigung an Gewicht zulegte) spaltet, haben nicht wenige diesen Teil von Grand Theft Auto als den besten unter den frühen 3D-Teilen der Reihe in Erinnerung. Die Krone errang aber GTA Vice City. Jeder zweite Umfrageteilnehmer hält den Trip in die 80er mit Held Tommy Vercetti in der Originafassung für den besten Titel aus der Sammlung Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition.

Die Ergebnisse im Überblick:



GTA Vice City 50% GTA San Andreas 43% GTA 3 7%

Ursprünglicher Text:

Jüngst hat Rockstar GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas zurück gebracht in Form von Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition – auch wenn der Launch mit nicht erreichbaren Servern beim Rockstar-Launcher und anderen Problemen alles andere als rund lief.

In der Stunde der Kritiker haben sich Jörg, Dennis und Hagen kürzlich jeweils einen der Titel aus der Neuauflage vorgenommen. Nun kommt die Stunde der Wahrheit: Wohl kaum jemand wird alle drei Teile gleichermaßen mögen. Und auch, wenn man alle Titel aus der Sammlung wieder erleben will, gibt es doch sicher einen Favoriten, mit dem man am liebsten beginnen (oder ihn sich für den Schluss aufheben) würde. Welches der drei Spiele haltet ihr in seiner Ursprungsversion für das beste GTA? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage und führt eure Wahl gerne weiter in den Kommentaren aus.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.