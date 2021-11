GTA-Trilogie: Wegen „unbeabsichtigt enthaltener Dateien“ nicht verfügbar

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition haben sich sowohl die Spielerinnen und Spieler als auch Rockstar Games natürlich anders vorgestellt: Zum einen sind nicht wenige User – über alle Plattformen hinweg – mit der Performance und der überarbeiteten Grafik der drei im Paket enthalteten Titel (GTA 3, GTA - Vice City und GTA - San Andreas) unzufrieden, was teilweise noch harmlos ausgedrückt sein dürfte, immerhin kostet die Trilogie 59,99 Euro.

Hinzu kommt, dass der Rockstar-Games-Launcher mehrere Stunden offline war (wovon auch andere Titel des Studios wie GTA Online oder Read Dead Online betroffen waren), was bei den PC-Usern ebenfalls für Unmut sorgte. Zwar steht die Desktop-Software inzwischen wieder zur Verfügung, die The Definitive Edition von GTA kann jedoch zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen weder erworben noch gespielt werden. Auf der entsprechenden Supportseite heißt es dazu momentan kurz und knapp:

[Wir arbeiten daran], einige Dateien zu entfernen, die versehentlich in den neuen Versionen dieser Spiele enthalten waren. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass die korrekten Versionen der Spiele so bald wie möglich für alle verfügbar sind.

Musik nur per Skript deaktiviert

Um was für Dateien es sich konkret handelt, wurde von offizieller Seite bislang nicht kommuniziert. Nicht unwahrscheinlich ist es jedoch, dass es sich (auch) um jene Daten handelt, auf die aufmerksame PC-Spieler (beziehungsweise Dataminer) gestoßen sind: Demnach sind jene Musikstücke, die aus lizenzrechtlichen Gründen unter anderem aus GTA - San Andreas entfernt wurden sein sollen, nach wie vor vorhanden – sie können nur nicht im Spiel abgespielt werden, da sie mittels eines Script deaktiviert sind (siehe dieses Twitter-Posting). Der User Ash R. schreibt:

Der Open-Source-Audiocodec, der in diesen Spielen verwendet wird, ist Ogg Vorbis, also ja, diese Dateien sind abspielbar, nachdem sie extrahiert wurden. Die meisten Unreal-4-Tools können die Dateien extrahieren [...]". Bei San Andreas ist JEDER Song dabei: Ozzy, James Brown, Rage Against The Machine, 2Pac und so weiter.

Notizen von Rockstar-Games-Mitarbeitern

Die entgegen der Aussage von Rockstar Games doch in der Trilogie enthaltenen Songs sind jedoch nicht die einzigen Dateien, um die sich das Studio derzeit wahrscheinlich kümmert: Andere User haben in der Switch-Fassung eine nicht kompilierte Version der Datei „main.scm“ aufgespürt (Twitter-Posting), die alle Original-Spielskripte oder auch Texte und interne Toole in GTA 3, Vice City und San Andreas umfasst. Das wiederum bedeutet, dass nicht nur Zugriff auf fehlende und geschnittene Inhalte besteht, sondern auch auf Notizen aus der Entstehungszeit der drei GTA-Spiele. Gegenüber PC Gamer äußert sich der Dataminer Vadim M. wie folgt:

Die Entwickler haben in den Dateien nicht kompilierte Missions-/Skriptquellen hinterlassen. Dies ist eine interne Datei, in der sie Skripte in der „Muttersprache“ kodiert und Notizen gemacht haben. Natürlich waren diese Quellen nie für die Öffentlichkeit bestimmt, aber meiner Meinung nach ist das nichts, was einen Takedown [der Trilogie] wert wäre.

Einige Beispiele zeigen demnach auch harmlose Code-Kommentare: So wurde das Gebiet Prawn Island (in GTA - Vice City) intern als „Porn Island“ bezeichnet oder es findet sich der Hinweis „Dieser Mist funktioniert nicht so, wie sie es geschrieben haben, sodass wir nur den Text zeigen [...]“.

Weitere zahlreiche Informationen zu den Gameplay-, Grafik- oder auch Performance-Problemen erhaltet ihr in diesem Reddit-Thread (mit Dank an unseren User Bruno Lawrie).