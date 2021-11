Teaser Der ehemalige GG-Praktikant Simon verstärkt die Redaktion seit kurzem wieder als Freier Autor. Nun war er zu Besuch in der Redaktion und schaut direkt im WoSchCa vorbei.

In der Doku Die Redaktion konntet ihr sehen, wie Simon Schuhmann sich als Praktikant der erhebenden Aufgabe widmete, das unglaubliche Dangerous Golf (Note 3.5) zu testen. Nun hat er sein Studium der Medienwissenschaft und Medienpraxis abgeschlossen (übrigens mit einer Abschluss-Arbeit über Bosskämpfe in Videospielen) und unterstützt GamersGlobal nun wieder als freier Autor. In diesem Podcast stellt sich unser Gast vor und blickt im Folgenden mit Jörg auf die Themen der Woche zurück und gesteht, dass er es nicht fertig bringt, Serien abzubrechen – egal wie schlecht sie werden.

Die Timecodes: