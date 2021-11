Zurück ins Mittelalter

PC

Teaser Ob Relic Entertainment die großen Fußstapfen von Age of Empires 2 gut ausfüllt, klären Jörg und Heinrich mit Gast Fabiano Uslenghi, der bei Gamestar Haupttester des heißerwarteten Strategiespiels war.

Bisher schritt die Reihe Age of Empires vorwärts durch die Zeit. Nachdem Entwickler Entsemble Studios euch in Teil 1 bis 3 in die Antike, das Mittelalter und die Kolonialzeit versetzte, kehrt der nun für Age of Empires 4 verantwortliche Entwickler Relic Entertainment in die Ritterzeit zurück. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen Teil 4 und Teil 2 gibt und ob auch Solo-Strategen auf ihre Kosten kommen, besprechen die Spieleveteranen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer mit Fabiano Uslenghi.

Fabiano studierte unter anderem wegen historischen Titeln wie Age of Empires früher Geschichte und war bei der Gamestar Haupttester von Age of Empires 4 . Bevor er allerdings zur Gamestar kam, war er News-Schreiber auf GamersGlobal, wie er im Podcast verrät. Bevor sich die drei auf das neue Spiel stürzen, besprechen Jörg und Heinrich interessante News, reden über jüngste Spielerlebnisse und beantworten Hörerfragen.

Spieleveteranen-Episode 46-2021 (#242) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Fabiano Uslenghi hat eine Laufzeit von 1:37:06 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:22 Das heutige Programm

0:03:24 Gemischte News: eFootball 2022 hat lustige Patchnotes, die Premium Collector’s Edition von Elden Ring ist heiß begehrt, das Steam Deck verspätet sich, die Macher von Star Citizen planen ein neues Mega-Studio und es gibt immerhin eine Seite mit Ideen für Fallout 5.

0:21:30 Was haben wir zuletzt gespielt? Forza Horizon 5 und A Little Golf Journey .

0:30:39 Die Hörerpost von muderseb und Jochen Baumberge.

0:38:14 Wir begrüßen Gaststar Fabiano Uslenghi von der Redaktion GameStar, der sich Strategiespielen mit historischer Kulisse besonders verbunden fühlt.

0:48:30 Das neue Spiel: Age of Empires IV

0:48:51 Zunächst gilt es, die Schlachtreihen richtig aufzustellen: Worum dreht sich Age of Empires 4 und was unterscheidet es von den Vorgängern?

1:00:16 Nach Enthüllung der ersten Spielszenen wurde der bunte Grafikstil kontrovers diskutiert. Wie gefällt uns die optische Gestaltung im fertigen Spiel?

1:10:27 Statt einer historischen Figur bei einem bestimmten Feldzug zu begleiten, umspannen die Kampagnen hunderte von Jahre und werden quasi als historische Doku zum Mitspielen präsentiert.

1:24:12 Der Pressespiegel und die Gretchenfrage an die RTS-Experten in der Runde: Würden sie lieber das neue Age of Empires 4 oder die Definitive Edition von Age of Empires 2 spielen?