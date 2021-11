PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 15. bis 19. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

Grow: Song of the Evertree

Lass Deine eigenen Welten wachsen und entwickle eine natürliche Verbindung zu all ihren Pflanzen und Wesen. Deine Handlungen beeinflussen Dein Reich und erwecken den Evertree zu neuem Leben. In dieser atemberaubenden Sandbox-Umgebung erschaffst Du nicht nur eigene Lebewesen, Du erlebst auch mitreißende Abenteuer.

The Last Stand: Aftermath

Horden von Zombies ziehen durch die Straßen und jagen die letzten verbliebenen Überlebenden. Auch Du musst auf der Hut sein, denn Du bist kein Übermensch. Du bist selbst infiziert und wirst irgendwann sterben. Aber wenn das passiert, nimmst Du das Spiel als neuer Charakter wieder auf und profitierst von Vergünstigungen und Verbesserungen, die Du mit Deiner vorherigen Spielfigur verdient hast. Versuch es einfach nochmal und verbessere mit jedem Durchlauf die Chancen der Menschheit.

Out of Line

In diesem einzigartigen 2D-Plattformer schlüpfst Du in die Rolle von San, der einen Fluchtweg aus der Fabrik sucht, die einst sein Zuhause war. Du begibst Dich auf eine lebensverändernde Reise auf der Suche nach Freiheit und Identität. Entdecke geheimnisvolle Welten, stelle Dich kniffligen Herausforderungen und finde neue Freund*innen.

Sherlock Holmes Chapter One

Optimiert für Xbox Series X|S – Als Sherlock Holmes in einer offenen Welt bestimmst Du Deinen eigenen Weg. Ermittlungen, Täuschungen und auch Gewalt gehören zu den Mitteln, die Dir zur Verfügung stehen – Dein geheimnisvoller Begleiter und Vertrauter Jon ist ein weiteres. Ob Du Deine Probleme mit nackter Gewalt löst oder Deinen Widersacher*innen dank Deiner messerscharfen Beobachtungsgabe immer einen Schritt voraus bist – Du entscheidest.

A Short Hike

In der idyllischen Bergwelt des Hawk Peak Provincial Park wanderst, kletterst und erkundest Du immer neue Landschaften. Folge entweder den vorgegebenen Pfaden oder sei mutig und stürze Dich in das wilde Hinterland. Auf Deinem Weg triffst Du andere Wander*innen, entdeckst versteckte Schätze und nimmst Deine Umwelt in Dich auf.

Surviving the Aftermath v1.0

Surviving the Aftermath verlässt offiziell die Game Preview und launcht v1.0! Du schlägst Dich durch die Postapokalypse, kämpfst um Dein Überleben und nutzt die brenzlige Situation für Deinen eigenen Aufstieg. Die Ressourcen sind rar, doch es bieten sich immer wieder verheißungsvolle Gelegenheiten. Erbaue Deine eigene Siedlung, schütze Deine Kolonist*innen, verhindere Aufstände und führe Deine Überlebenden in eine schillernde Zukunft. Das Ende der Welt ist erst der Anfang.

Them Bombs

Eine SMS des mysteriösen Dr. TiNT führt Dich zu einer tickenden Bombe. Nur gemeinsam können Du und ein*e Freund*in den gefährlichen Sprengsatz entschärfen. Während eine Person die Rolle des unfreiwilligen Helden übernimmt, schlüpft die zweite Person in die Rolle des Bombenräumkommandos, das die Anleitung zur korrekten Entschärfung weiterleiten muss. Eine Katastrophe lässt sich nur durch gutes Teamwork vermeiden. Werdet ihr einen kühlen Kopf bewahren und die Sprengladung entschärfen?

Before We Leave

Before We Leave ist ein Zivilisationsaufbau der entspannten Art. Sammle, züchte und verwalte Ressourcen, um Deinen Siedlungen auf den verschiedensten Planeten Wohlstand zu bringen. Doch auch in diesem entspannten Aufbauspiel lauern nicht zu unterschätzende Gefahren – zum Beispiel hungrige Weltraum-Wale. Nur das Wissen Deiner Vorfahren kann jetzt noch helfen. Entdecke neu, was verloren ging, lerne von Deinen Ahnen und entwickle Deine wiedergeborene Zivilisation.

Chef’s Tail

Du bist die wilde und ungezähmte Cooking Cat, die ein Gasthaus am Fluss Styx betreibt. Doch dies ist kein normales Gasthaus! Als Meisterkoch der Unterwelt versorgst du die reisenden Seelen mit dem Geschmack sterblicher Nahrung, um sie auf ihrer langen Reise zu verjüngen. Dein oberstes Ziel ist, Zutaten zu sammeln, köstliche Gerichte zu kochen und neue Rezepte zu entwickeln, um den glücklosen Seelen eine letzte Freude zu bereiten, bevor sie den nächsten Schritt ihrer Reise wagen.

Klang 2

Du schlüpfst in die Rolle von Klang, der an einem unbekannten Ort festgehalten wird. Doch zum Glück hast Du Rhythmus im Blut und kannst die pulsierenden Klänge nutzen, um Dir den Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Mittels hypnotisierender Beats erzeugst Du mächtige Feuerbälle und verursachst elektrisierende Blitzschläge, um Deine Feinde in anspruchsvollen Highspeed-Kämpfen zu besiegen.

Mastho is Together

Optimiert für Xbox Series X|S – Hilf dem zuckerfreien Marshmallow Mastho dabei, seine Träume zu erfüllen. Mastho ist vielleicht zuckerfrei, aber dieser Action-Plattformer ist genauso süß wie spaßig! In diesem pixeligen Sidescroller hilfst Du Deinem wabbeligen Freund dabei, durch 40 knifflige Level zu sprinten und zu hüpfen. Hier steht einzig und allein der Spaß im Fokus!

Next Space Rebels

In Next Space Rebels bestellst Du online die verschiedensten Bauteile, um neue Inhalte für Deinen StarTube-Kanal zu sammeln und zum größten Streaming-Star aller Zeiten zu werden – und das pünktlich zum Start auch im Xbox Game Pass! Auf Deinem Kanal baust Du verrückte Raketen, raffinierte Gadgets und stellst Dich spaßigen Challenges. Die Herausforderungen sind anspruchsvoll – doch je höher das Risiko, desto größer ist auch der Ruhm!

Tamarin

In Tamarin schlüpfst Du in die Rolle eines knuddeligen Äffchens, das in der nordischen Wildnis zwischen Wäldern und Fjorden lebt. Doch Umweltverschmutzung und riesige Insektenhorden bedrohen Deine Heimat. Auf Deiner Reise jagst Du geheimnisvolle elektrische Leuchtkäfer, entdeckst eine verborgene Untergrundwelt voller tanzender Ameisen, rettest unschuldige Vögel und stellst den natürlichen Frieden in der einst idyllischen Heimat der Tamarine wieder her.

Space Moth Lunar Edition

Das erste Shoot ’em Up von 1CC Games kehrt mit komplett überarbeiteter Grafik, neuen Herausforderungen, einem verbesserten Punktesystem, einem packenden Soundtrack und neuen Fähigkeiten zurück. Mit der Space Moth: Lunar Edition kommt die ultimative Version des beliebten Kultklassikers.

Exo One

Ein seltsames Signal und ein außerirdisches Raumschiff sind der Beginn Deines Abenteuers. In Exo One begibst Du Dich auf eine interplanetarische Reise, in der die Schwerkraft keine Rolle spielt. Steige hinter das wahrhaft außerirdische Gameplay, um die rätselhaften und manchmal auch trostlosen Landschaften zu erkunden.

Fae Tactics

Xbox Game Pass – In Fae Tactics folgst Du einer jungen Magierin namens Peony auf ihrer Reise durch eine Welt voller rätselhafter Geheimnisse und unbekannter Gefahren. Sammle Verbündete, erlerne Zaubersprüche und freunde Dich mit den unterschiedlichsten Charakteren an, um den sich anbahnenden Konflikt zwischen den Menschen und den magischen Wesen der Fae zu lösen.

Space Elite Force 2 in 1

In Space Elite Force erwarten Dich zahlreiche Stages, Waffen und Feinde. Stelle Dich Deinen Gegner*innen und verbessere sukzessive Dein Schiff, um mit jedem weiteren Erfolg neue Spielmodi freizuschalten. In Space Elite Force II stellst Du Dich wahlweise alleine oder mit Freund*innen im lokalen Koop-Modus der packenden Shooter-Action im pixeligen Sidescroller-Look.

Two Hundred Ways

Der Nachfolger des erfolgreichen Rätselspiels One Hundred Ways bietet doppelt so viele Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die Aufgabe in jedem der mehr als 200 Level klingt einfach: eine oder mehrere Kugeln zum Ausgang führen. Doch mit bis zu drei verschiedenen Ebenen und zahlreichen Fallen, die von Level zu Level zunehmen, erweist sich das Ziel nicht gerade als Spaziergang.

Undungeon

Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass – Du bewegst Dich zwischen unterschiedlichen Dimensionen und kreierst die Welt um Dich herum. Undungeon ist ein fantastisches Action-RPG voll eindrucksvoller Pixelkunst, das eine spannende Geschichte mit rasanten Echtzeit-Kämpfen verbindet. Kreiere Deinen persönlichen Charakter und treffe wichtige Entscheidungen, um das Multiversum, das am Rande der Zerstörung steht, zu retten.

Battlefield 2042

Optimiert für Xbox Series X|S – Das beliebte Battlefield-Franchise kehrt zurück! Die Welt von Battlefield 2042 ist geprägt von Unruhen und dynamischen Schlachtfeldern, die es mithilfe Deines Teams und einem hochmodernen Waffenarsenal zu überwinden gilt. Als Besitzer*in der Ultimate- & der Gold-Edition legst Du jetzt schon über den Early Access los. Die Standard-Edition ist ab dem 19. November erhältlich. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate und EA Play kannst Du außerdem eine zehnstündige Testversion ausprobieren, die ebenfalls ab sofort verfügbar ist.

Despotism 3k

Die Menschheit wurde von einer KI unterworfen – was toll ist, weil Du auf der “richtigen“ Seite stehst. Beute Menschen aus, um Strom zu erzeugen und Dein eigenes Imperium aufzubauen. Aber Achtung: Du musst alles im Blick behalten, damit die Menschen nicht an Erschöpfung oder Hunger zugrunde gehen – auch wenn die Schwächsten natürlich immer auch in den Bioreaktor geworfen werden können.

Nerf Legends

In Nerf Legends tauchst Du in eine futuristische Science-Fiction-Welt ein, in der Du Legionen von feindlich gestimmten Robotern und Endbossen gegenüberstehst. Bewaffnet mit einer breiten Palette von Nerf-Blastern, die ihren berühmten Pendants aus der realen Welt nachempfunden sind, stellst Du Dich den furchteinflößenden Feinden. Wie viele Trickschüsse wirst Du abfeuern?

Smoots Golf

Besuche Golfplätze an fünf einzigartigen Orten für ein hoch unterhaltsames Multiplayer-Golf-Erlebnis! An 45 unterschiedlichen Löchern zeigst Du Deine präzisesten Schläge und erzielst so viele Hole-in-Ones wie möglich. Wirst Du der nächste Golf-Champion sein?

Total Arcade Racing

In diesem lustigen Arcade-Rennspiel lässt Du Kindheitserinnerungen noch einmal neu aufleben und unternimmst aberwitzige Spritztouren. Spiele alleine oder mit bis zu acht Deiner Freund*innen in verschiedenen Spielmodi auf einem einzigen Bildschirm. Total Arcade Racing ist eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele, bei denen du auf in sich geschlossenen Strecken herumflitzt.