PM: Entdeckt die wilden Rezepte von Epic Chef (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

in dem als geschmackvolle Zutaten lebendiges Farmen und handwerkliche Elemente eingestreut werden in das Gericht einer interaktiven Kocherfahrung – garniert mit einer Prise Humor und einem ganz speziellen Geschmack an Charakteren. Von bescheidenen Anfängen an werdet ihr euch eine Farm aufbauen, die besten Zutaten anbauen, Geräte herstellen und euren Weg zum Epic Chef von Ambrosia kochen.

Das Team von Infinigon hat sich wirklich viel vorgenommen und umgesetzt auf dem Weg zur kulinarischen Meisterschaft. Epic Chef wird euch mit über 100 000 verschiedenen Kombinationen von Gerichten und 27 000 einzigartigen Grafiken überraschen. Heute zeigen wir euch, wie nahezu alles eingesetzt werden kann, um ein ganz besonderes Gericht zu kreieren – ganz nach eurem Geschmack.

Lasst euch von unserem Trailer auf den Geschmack bringen.

Mit diesem Grundwissen im Kopf und einer Axt in der Hand, überlegt mal: Baumstämme der Erwin Bäume bieten euch erdigen Geschmack als Basis eines Gerichts, das gut zu selbstgemachten Mehlkuchen un der Marinara auf dem Gaumen passt.

Stellt euch vor ihr kümmert euch auf der Farm um ein paar schöne und einzigartige Einhörner – ihr solltet niemals die freundlichen Kleinigkeiten wegwerfen, die ihr sonst aus dem Stall misten würdet. Denn was ihr hier findet ist eine mächtig geschmackvolle Zutat, die ihr aufheben solltet. Bratet sie mit eurem liebsten Evil Mandragora an, die ihr selbst aus Samen gezogen habt, die euch die klugen Magier von Ambrosia gegeben haben, und schon habt ihr eine Toxic Tartare und Erwinmousse mit Dotterkompott.

Wenn ihr euer eigenes Restaurant aufbaut und da Essen serviert, solltet ihr daran denken, dass Erfolg in Ambrosia, ob bei den Gästen oder im Kochwettkampf, von Experimentierfreude abhängt. Ihr wollt Saucen kreieren, die absurdesten Zutaten verwenden und eure Mitbewerber immer mit euren Rezeptkreationen übertreffen, um zu gewinnen.

Beispielsweise: Macht aus den seltensten Dracheneiern – die ihr auf einem Ausflug zum Drachennest gesammelt habt – ein Fiery Omelette, das zur Perfektion nur noch eine Stahlflosse braucht, die ihr selbst auf einem Fischausflug zum Hafen von Ambrosia gefangen habt. (Ja, es gibt Fischen – jede Menge und jede Menge Fisch-Minispiele. Erzählt euren Freunden davon und sie werden die Augen verdrehen, wie begeistert ihr seid: Rochen, Karpfen, Forellen, Krabben – wir haben sie alle und ihr könnt sie fangen!)

Wir hoffen bald schon eure eigenen Restaurants in Ambrosia zu sehen. Die ganze erste Woche des Starts auf PS4 gibt es übrigens 10 % Rabatt für PlayStation Plus Abonnenten.