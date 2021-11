PM: #WeAreAllGaming Staffel 2: Racing-Fans drehen auf in Forza Horizon! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gerade wenn es in Deutschland kalt, dunkel und nass wird, entführt uns Forza Horizon 5 in das sonnige Mexiko voller exotischer Städte, paradiesischer Strände, dichter Dschungel und heißer Wüsten! Aber die Stimmung der Racing-Fans kocht nicht nur aufgrund der tropischen Location über: Denn mit einem Fuhrpark aus über 100 fantastischen Wagen, einem erweiterten Tuning-Feature in nie da gewesenem Ausmaß und vielen, vielen weiteren Neuerungen pustet Forza Horizon 5 nicht nur Rennsport-Fans aus den Sitzen.

Anlässlich dieses Racing-Highlights drehen wir die Motoren voll auf und widmen die zweite Staffel unserer Interview-Reihe #WeAreAllGaming dem Franchise, das Open World, Automobil-Liebe, Racing und Realismus zum Anfassen zusammengebracht hat: Forza Horizon von Playground Games. Wir treffen Gamer*innen der deutschen Community, die Benzin im Blut haben und sprechen über ihre Liebe zum Franchise, ihre Geheimtipps, ihre Vorfreude auf das kommende Forza Horizon 5 und vieles, vieles mehr! Du kannst den 9. November nicht abwarten und willst jetzt schon so viel wie möglich über Forza Horizon 5 erfahren? Dann lehn Dich zurück, vertreibe Dir die Zeit mit unseren Interviews und genieße die Fahrt!

Mathieu Wacker von DiePixelhelden – sechs Youtuber mit Benzin im Blut

Die Pixelhelden sind sechs Freunde, die die Welt (des Gamings) mit ihren unterhaltsamen Videos ein kleines bisschen besser machen wollen. Die sechs verbindet nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch ihre Liebe zu Racing-Games – dementsprechend findet man auf ihren Accounts ausführliche Einblicke in Forza. Wir sprechen mit Mathieu über den Spaß an Multiplayer Races, die Faszination am kompetitiven Motorsport und seinen ersten Eindruck von Forza Horizon 5.

LPN05 – Racing-Fan auf dem Bildschirm und im Reallife

LPN05 lebt seine Racing-Leidenschaft im Gaming voll aus. Auf seinem Kanal dreht sich alles um typische Arcade Racer wie Need for Speed, aber auch Titel für Auto-Fans wie Car Mechanic Sim 2021. Kein Wunder also, dass er auch das neue Forza Horizon 5 schon ins Auge gefasst und erste Blicke in die Story des neuen Games geworfen hat. Wir sprechen mit ihm darüber, worauf er sich in Forza Horizon 5 am meisten freut, was ihm bisher am besten gefällt und was das Franchise anders als andere Racing-Titel macht.

Robert Horrion – Microsoft-Entwickler und PS-Fan

Robert arbeitet als Software-Architekt bei Microsoft und hat schon seit seiner Kindheit Benzin im Blut. Als Rennsport-Fan begeistert ihn das Forza-Franchise schon lange. Im Lockdown nutzt er schließlich Forza Motorsport, um die Streckenführung einiger echter Rennstrecken zu lernen. Und seit diesem Jahr fährt er echte Rennen auf der Nordschleife und darf sich Rennfahrer nennen. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg, den Traumberuf des Rennfahrers und wie Forza Horizon seinen Teil dazu beigetragen hat.