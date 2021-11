PM: PlayStation 5 wird heute ein Jahr alt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alles Gute zum Geburtstag, PS5!

Das Jahr ist ziemlich schnell an uns vorbeigezogen seit dem ersten Tag, an dem Gamer eine PS5-Konsole in ihren Händen hielten – und ich habe die große Ehre und das Privileg, dieses wunderbare erste Jahr mit euch allen zu feiern.

Es ist so viel passiert in nur einem Jahr, seit jenem Tag, an dem wir Sehenswürdigkeiten und bedeutende Orte auf der ganzen Welt erleuchtet haben, um die Ankunft der PS5-Konsole zu feiern. Unglaubliche Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal und Deathloop sind erschienen. SIE hat die talentierten Entwicklerstudios Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque und Nixxes erworben. Wir haben unser VR-System der nächsten Generation für PS5 vorgestellt. Und erst kürzlich haben wir neues Videomaterial und aufregende Neuigkeiten zu unseren kommenden Titeln wie God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West – alle von den PlayStation Studios – enthüllt und Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake in unserem Showcase-Event im September angekündigt.

Ein wahrlich ereignisreiches Jahr, dabei steht PS5 gerade erst in den Startlöchern! Die ideenreichen Spieleentwickler und Publishing-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben über 360 Spiele für PS5 veröffentlicht. Zusätzlich befinden sich momentan über 25 Spiele für PS5 bei den PlayStation Studios in der Entwicklung.

Und am allerwichtigsten: Die leidenschaftliche Unterstützung, die wir von euch, unseren Spielern, erhalten haben, macht das vergangene Jahr für uns zu etwas wirklich Besonderem. PS5-Spieler haben zusammen über 4,6 Milliarden Stunden Spielzeit auf PS5 angesammelt und über 26 Millionen Stunden an Videomaterial online übertragen. Hier ist ein Überblick über die 10 meistgespielten PS5-Spiele während des ersten Jahres der Konsole, basierend auf der Anzahl der Spielstunden:

Ihr habt die PS5-Veröffentlichung zur größten Konsolen-Einführung gemacht, die es je gab, und ich kann euch ehrlich nicht genug danken für eure Unterstützung und eure Hingabe über das letzte Jahr.

Ich möchte außerdem euch allen in der Community für eure Geduld danken. Wir sehen weiterhin eine rekordverdächtige Nachfrage nach PS5-Konsolen und wir verstehen, dass die begrenzten Bestände nach wie vor bei vielen unserer Kunden für Frustration sorgen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir uns voll darauf konzentrieren, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um so viele Konsolen wie möglich auszuliefern. Wir arbeiten jeden Tag in der gesamten Firma daran und es bleibt meine oberste Priorität. Noch einmal: Wir schätzen eure Geduld sehr, während wir unseren Weg durch diese beispiellosen weltweiten Herausforderungen finden.

Es kommen in Zukunft noch jede Menge tolle Sachen für PS5 und ich freue mich darauf, diese außergewöhnlichen Momente mit euch zu teilen. Nochmals vielen Dank, dass ihr Teil der PlayStation-Community seid und diesen Meilenstein mit uns gemeinsam feiert.

Alle Daten aus der Zeit zwischen 12. November 2020 und 30. September 2021.