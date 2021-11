Xbox App für PC: Zukünftig mit Auswahl des Installationsverzeichnisses

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr ein Spiel via des Xbox Game Pass oder aus dem Microsoft Store erworben, seid ihr bei der Wahl, in welchem Verzeichnis ihr den Titel installiert, aufgrund von Windows-basierten Ordnerberechtigungen recht eingeschränkt. Voraussichtlich in naher Zukunft wird sich dieser Umstand ändern, da Microsoft angekündigt hat, die freie Wahl von Installations-Laufwerken und -Verzeichnissen zu ermöglichen. In der Folge dürften sich auch Backups oder das Verschieben von Titeln einfacher gestalten.

Nachdem die Kollegen von The Verge über die Neuerungen berichtet hatten, bestätigte der Konzern aus Redmond das kommende Update und veröffentlichte zugleich ein Video, in dem auf die Änderungen der Xbox App eingegangen wird, auf die zu Testzwecken vorerst nur die sogenannten Xbox Insiders Zugriff erhalten werden.

Neben der wegfallenden Einschränkung, wo ihr eure Spiele installieren möchtet, sollen sich die Downloadgeschwindigkeiten verbessern. Als „große Änderung“ wird zudem aufgeführt, dass für viele Spiele im Xbox Game Pass der Zugriff auf die lokalen Dateien gewährt wird, sodass diese zum Beispiel modifizieren werden können. In diesem Zusammenhang könnt ihr in der App zukünftig auch sehen, ob ein Spiel modifizierbar ist.

Eine weitere Neuerung betrifft PC-User, die über den Xbox Game Pass Ultimate verfügen: In Zukunft werden diese nach dem Start der Xbox App auf den Cloud-Gaming-Bereich zugreifen können, der unter anderem eine Bibliothek mit Cloud-fähigen Konsolenspielen umfasst.

Wann die genannten Änderungen allen Userinnen und Usern der Xbox App zur Verfügung stehen, gab Microsoft noch nicht bekannt.