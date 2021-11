PM: Hört euch Playlists mit den größten Hits aus Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Betretet die Welten von Liberty City, Vice City und San Andreas in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, setzt euch hinters Steuer und findet euren Lieblingsradiosender vollgepackt mit nostalgischen Hits.

Wir von PlayStation freuen uns so sehr darauf, die aufbereiteten Klassiker und ihre ikonischen Soundtracks in die Hände (und auf die Ohren) zu bekommen, dass wir drei Spotify-Playlists für euch erstellt haben. Jetzt können Spotify-Nutzer die zeitlosen Songs aus GTA III, Vice City und San Andreas hören, egal ob sie gerade im Spiel vor dem Gesetz flüchten oder sich einfach ihren Alltag versüßen wollen.

Viel Spaß damit!

Cruist mit den Radiosendern aus Liberty City – von den klassischen Stücken auf Double Clef FM bis hin zu Scientist’s Dub Klassiker auf K-Jah.

Euch erwartet Nostalgie pur, egal ob Herzschmerz-Hits auf Emotion 98.3 oder wegweisender 80’s Pop auf Wave 103.

Hier gibt’s was auf die Ohren – von den tragenden Sounds des West Coast Rap von Radio Los Santos bis hin zu Chicago House Beats auf Radio SF-UR.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ist jetzt für PS4 und PS5 erhältlich. Grand Theft Auto III – The Definitive Edition ist ab dem 7. Dezember auch über PlayStation Now verfügbar.