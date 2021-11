PM: Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction erscheint am 20. Januar mit Buddy Pass (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,11.November2021–Ubisoft gab heute bekannt, dassTomClancy’sRainbow SixExtraction®am 20. Januar2022 erscheint undeinCrossplayBuddyPassSystembieten wird,mit dem bis zuzweiFreunde kostenlos*mitspielenkönnen.DasSpielwird zudemmitCrossplay, Cross-Save undCrossplay-Fortschritten auf Xbox Series X|S, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4,Stadia, sowie Windows PCimUbisoft Store erscheinen.Spieler:innenkönnen außerdem Ubisoft+ auf PC,Stadiaund Amazon Luna** abonnieren.

Ein begleitender Trailerkanninkl. Embedded-Codeunter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version isthierzu finden.

Ab heute kann dieStandard-Editionzu einemneuen gesenkten Preisab39,99€ vorbestellt werden.Rainbow SixExtractionbietet unteranderem ein umfangreiches Fortschrittsystem für die Operator, vier unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, 12 brandneue und unvorhersehbare Karten (knapp drei Mal so groß wiedie bekannten MapsausTomClancy’sRainbow Six Siege) über vier dynamischen Regionen verteilt, über 60 Waffen,bekannten Ausrüstungsgegenständeaus Rainbow Six Siege und 15 exklusive REACT-Gadgets.Extractionerhält zudem einen weitreichendenundkostenlosen Post-Launch-Support, inklusiveeines Endgame-Modus, der wöchentliche neue Herausforderungen bieten wird.

JedeExtractionEditionschaltet zwei Buddy PassTokens frei,dieesSpieler:innenermöglichtihre Freunde einzuladen und mit ihnengemeinsambis zu 14 Tage auf den meisten Plattformen* kostenlos zu spielen.Während dieser zwei Wochen werden alle erzielten Fortschritte der Gruppenmitglieder beim Kauf der Vollversionübertragen.Alle Vorbestellungen schalten außerdem das “Orbitaler Zerfall”Kosmetikpaket inExtractionfrei.Die Deluxe Edition, die drei Bonuspakete enthält, kann ebenfallsabsofortab49,99 € vorbestellt werden.

Spieler:innen, die sowohlRainbow Six Siegeals auchRainbow SixExtractionbesitzen, schalten sofort die 18Extraction-Operator inRainbow Six Siegefrei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von UnitedFront.***

Unter der Leitung von Ubisoft Montreal **** rekrutiertRainbow SixExtractiondieSpieler:innen, um dem RainbowExogenousAnalysis & Containment Team (REACT) beizutreten und eine Ein- bis Drei-Spieler-Truppe beliebter Operator aus Rainbow Six Siege zusammenzustellen.Gemeinsam stellen siesich mysteriösen außerirdischen Kreaturen, denArchæans.Zum ersten Malwirdesfürjeden der 18 Operatorenein individuelles Levelsystemgeben,wodurchdiesein verschiedene Richtungen entwickelt werden können.Mit dem Stufenaufstieg werden neue Eindämmungszonen, Operatoren, Anpassungsgegenstände, neue REACT-Technologien, höhere Schwierigkeitsgrade,Storyelementeund mehr permanent freigeschaltet.Rainbow SixExtractionbeinhaltetaucheinen Live-Service-Support mit regelmäßigen Updates.

*Die Probeversion ist aktuell ausschließlich aufPlayStation, Xbox und PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store, andStadia)verfügbar.Angebote und Datenkönnen abweichen.Einschränkungen gelten,inklusive Verfügbarkeits-undInhalts-Restriktionen, sowie technischenRestriktionen. Buddy Pass-Features können abweichen.Ungültig, wenn verboten. Mehr Informationen gibt es unter:https://ubi.li/BuddyPass.

**Ubisoft+ aufStadiaund Luna setzen den Multi Access-Plan und eine Account-Verbindung voraus.Regionale Restriktionen gelten.

***Konditionen&Restriktionen greifen,mehr Informationen unter:https://ubi.li/cross-ownership.

****WeitereUbisoftStudiossindBordeaux, Bucharest, and Saguenay.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Developed by Ubisoft Montreal, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction is a one to three-player cooperative tactical first-person shooter. Assemble an elite team of Rainbow Six operators to launch incursions into tense, chaotic, and unpredictable containment zones and discover the mysteries behind the lethal and constantly evolvingArchæanalien threat. Knowledge, cooperation, and a tactical approach are the player’s best weapons. Band together and put everything on the line to take on deadly enemies and contain the parasite.