GTA - The Trilogy - Definitive Edition: Offizielle Videos zeigen Unterschiede

Ab sofort könnt ihr Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition für PC (Systemanforderungen), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und die Nintendo Switch zum Preis von 59,99 Euro erwerben. In der ersten Hälfte des kommendes Jahres erscheinen zudem die Versionen für iOS- und Android-Geräte.

Im Paket enthalten sind Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto - Vice City und Grand Theft Auto - San Andreas, die jeweils mit „übergreifenden Verbesserungen für eine neue Generation überarbeitet wurden“. Folglich erwarten euch neue Beleuchtungs- oder auch Wettereffekte sowie verbesserte Umgebungen, hochaufgelöste Texturen oder auch eine überarbeitete Steuerung und angepasste Charakter-Modelle.

Zusätzlich zum bereits bekannten Ankündigungstrailer veröffentlichte Rockstar Games im Zuge des heutigen Releases drei weitere Videos, mittels derer die Remastered-Fassungen anhand kurzer Szenen mit den Originalspielen verglichen werden. Die Clips sind zwischen 34 und 43 Sekunden kurz und können über die folgenden YouTube-Verlinkungen aufgerufen werden (die zuletzt aufgeführte Aufnahme ist zudem abschließend eingebettet):

Voraussichtlich am morgigen Freitag erwartet euch eine Spezial-Ausgabe der Stunde der Kritiker, in der dieses Mal drei Kritiker – vermutlich Heinrich Lenhardt, Dennis Hilla und Jörg Langer – je einen Serienteil der neu aufgelegten Trilogie eine Stunde lang spielen.