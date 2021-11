PM: Neues Zubehör für Nintendo Switch OLED veröffenlicht (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bigben Interactive gibt den Verkaufsstart neuer Produkte für die Nintendo Switch OLED bekannt.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 gibt Bigben den Verkaufsstart einer neuen Reihe an Zubehörprodukten für die neue Nintendo Switch OLED bekannt. Gleich vier neue Produkte sollen die neue Konsole in allen Alltagssituationen unterstützen und vor Schaden bewahren.

Tempered Glass Screen Protector

Die neue Nintendo Switch OLED hat, im Gegensatz zu den anderen bereits veröffentlichten Modellen, von Werk ab eine Displayschutzfolie auf dem Bildschirm. Diese Folie schützt allerdings nicht vor Bildschirmschäden selbst, sondern soll im schlimmsten Fall nur ein Splittern des Displays verhindern. Um trotzdem einen optimalen Schutz für die eigene Konsole zu erhalten, hat Bigben einen Tempered Glass Screen Protector speziell für die Nintendo Switch OLED entwickelt. Diese zusätzliche Folie, die über die bestehende geklebt wird, bietet somit eine zusätzliche Sicherheit gegenüber Alltagsgefahren für den Bildschirm.

Silicon Glove (grey/black)

Der neue Silicon Glove in wahlweise grau oder schwarz bietet eine zusätzliche Sicherheit für alle, die ihre Nintendo Switch OLED besonders im Handheld-Modus nutzen. Die aus Silikon angefertigte Hülle legt sich perfekt an die Konsole an und fängt leichtere Stöße ab, sodass keinerlei Schäden entstehen. Gleichzeitig sorgt das weiche Material auch bei spannenderen Spielen für einen besseren Halt.

Polycarbonat Hardcase (clear)

Für alle, die auf den maximalen Schutz für ihre Konsole bedacht sind, ist das Polycarbonat Hardcase (clear) der perfekte Partner. Dieses Hartschalengehäuse aus Kunststoff schützt die Nintendo Switch OLED vor allen Alltagsgefahren, ohne dass sie Schaden nimmt. Das durchsichtige Material verdeckt die Konsole auch nicht, sodass sowohl Joy-Cons als auch die Nintendo Switch OLED selbst nicht versteckt werden.

Weiteres Zubehör für die Nintendo Switch, darunter Taschen, Halterungen und mehr, gibt es auf der offiziellen Homepage zu sehen und bei teilnehmenden Händlern zu kaufen.