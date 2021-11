Sony: PS5-Produktion muss weiter gedrosselt werden

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Laut einem Bericht auf Bloomberg.com ist nun auch Sony genötigt aufgrund der globalen Lieferengpässe und Produktionsstaus bei Zulieferern die Fertigung der PlayStation5-Konsole auf 15 Millionen Einheiten zu drosseln. Im laufenden Geschäftjahr sollen so eine Million PS5 weniger gefertigt werden als urspünglich geplant. Das Ziel, bis März 2022 bis zu 14,8 Millionen Konsolen auszuliefern, sei womöglich nicht zu halten. Laut Bloomberg kämen bei Sony auch eigene Versandprobleme hinzu. Außerdem könnten Zulieferer Toshiba, TSMC und weitere Produktionsstätten in Taiwan bis spät ins Jahr 2022 keine Entwarnung geben.

Schuld sei die Corona-Pandemie, die unterschiedliche Handhabe und Regelungspolitik sowie die ungleiche Verteilung von Impfstoffen in den Produktionsländern, die zwangsläufig zu Verzögerungen führten. War die Marktlage in den letzten Monaten schon schwierig genug, an eine PS5 zu kommen, könnte sich die Situation sogar noch verschlechtern. Seit dem Release der Konsole im November 2020 konnte Sony bis dato 13,4 Millionen Geräte ausliefern.

Laut Sony CFO Hiroki Totoki reiche das nicht aus, man bemühe sich, mit unterschiedlichen Strategien die Situation zu entschärfen. In einer Telefonkonferenz teilte Totoki zudem mit, dass die für das nächste Geschäftsjahr angepeilten 22,6 Millionen Einheiten eine große Herausforderung werden. Auch wenn bereits Konkurrenten wie Nintendo ihre Produktion drosseln mussten, hätte Sony auf dem sonst sehr starken japanischen Markt aktuell das Nachsehen. Man würde erstmals auch Effekte beobachten, dass Kunden auf die entsprechenden PC-Versionen von Spielen auswichen, da sie an keine Sony-Konsole kämen.