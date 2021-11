PM: Warum FINAL FANTASY V Pixel Remaster das ultimative FINAL FANTASY für Fantasten ist (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit der Veröffentlichung von FINAL FANTASY V Pixel Remaster auf Steam und Mobile können Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen die zweite Super Nintendo-Episode der Serie erleben, und zwar in einem frischen Pixelgewand.

FINAL FANTASY V war ganz anders als das, was FINAL FANTASY IV vor ihm oder die legendären späteren Abenteuer auf den Bildschirm brachten - das Spiel war eine zu diesem Zeitpunkt komplett eigenständige Erfahrung. Die Ballade von Bartz konzentrierte sich nicht auf die Erzählung eines epischen, ausufernden Abenteuers und war auch keine ernste Abhandlung über Krieg und Frieden, so wollte keine große Evolution sein und auch nicht mit aller Gewalt aus dem gewohnten Korsett ausbrechen.

Stattdessen verwendete FINAL FANTASY V viel Zeit und Sorgfalt darauf, etwas komplett anderes zu sein - nämlich ein liebevoller Tribut an die Serie selbst, der ebenso ehrfürchtig wie selbstreferenziell war.

Holt euch hier FINAL FANTASY V Pixel Remaster hier:

Das Vermächtnis der Kristalle blitzt immer wieder in der FINAL FANTASY-Serie auf, und auch im fünften Teil der Hauptserie sind sie so wichtig wie eh und je. Die Geschichte beginnt mit dem König, der auszieht, um herauszufinden, was mit dem Wind im Land los ist. Als er aber den Windschrein erreicht, muss er erleben, wie dessen Kristall zerspringt.

Plötzlich hört der Wind auf zu wehen und ein Meteorit schlägt ein. Anschließend lernen wir Bartz und sein Chocobo Boko kennen, die am Ort des Einschlags auf Lenna treffen - die Prinzessin auf der Suche nach ihrem Vater - sowie auf Galuf, der nur seinen Namen kennt und weiß, dass er den Windschrein finden muss. Unsere Helden beschließen, die verbliebenen Kristalle zu retten und machen erneut dem Titel "Krieger des Lichts" alle Ehre.

Die Story mag simpel erscheinen, aber sie entspinnt sich zum kompletten Gegenteil, parodiert dabei unerbittlich Fantasy-Standards und schwelgt gleichzeitig in ihnen. Galufs Amnesie mag seine Absichten zunächst unklar machen, aber schon bald nutzt er das verlorene Erinnerungsvermögen, um sich vor der Verantwortung für seine verrückten, fehlgeschlagenen Pläne zu drücken. Und die weisgesagten Krieger der Prophezeiung? Das seid nicht nur ihr! Die Krieger der Morgendämmerung haben bereits vor Jahrzehnten das große Böse versiegelt, nur um zu erleben, dass ihr Sieg vergebens war.

In welchem anderen Spiel rekrutiert man ein zentrales Teammitglied, indem man versucht, sein Schiff zu stehlen? Welcher andere FINAL FANTASY-Titel versorgt euch mit Protagonisten, die so ein Drama um ihr Heldentum machen, dass sogar ihr Anführer Bartz dazu gezwungen ist, sie zur Rede zu stellen? Welche anderen Spiele bescheren euch einen Schurken, der ebenso dafür verantwortlich ist, euch zum Lachen zu bringen, wie dafür, die ganze Welt zu vernichten?

Es ist eine Geschichte, die gleichermaßen weit hergeholt, lustig und fesselnd ist. Wie FINAL FANTASY IV zuvor hat auch FINAL FANTASY V seine Momente, die euch zum Weinen bringen - manchmal aber eher vor Lachen als vor Trauer.

“Exdeath! Damit werden wir dich niemals davonkommen lassen!”

“Habt ihr nur die geringste Ahnung, mit was ich alles davonkommen will?”

Exdeath ist einer der mächtigsten Schurken von FINAL FANTASY. Er ist bedrohlich, irrsinnig stark und zu unglaublicher Magie fähig. Exdeath ist so eine Bedrohung für die Welt, dass die Krieger der Morgendämmerung keine andere Wahl haben, als ihn für immer wegzusperren - und doch schafft er es, sich zu befreien.

Er ist eine derart große Macht, mit der man rechnen muss, dass Bartz schon bei seinem ersten Erscheinen weiß, dass er wieder aus dem Weg geräumt werden muss. Dabei hat er keine Ahnung, was eigentlich die Pläne von Exdeath sind - und das ist etwas, was der Feind ihm nur allzu gerne an den Kopf wirft.

Während eurer Begegnungen mit ihm ist Exdeath außerordentlich bedrohlich, scheut sich nicht, eure Helden zu verspotten, sie auszutricksen und sogar seine Form zu ändern, um die Krieger des Lichts daran zu hindern, ihn zu aufzuhalten.

Als wäre das nicht genug, präsentiert uns FINAL FANTASY V auch zum erstem Mal Gilgamesh, einen Mann, der auf der Suche nach dem großartigsten Schwert der Welt ist: Excalibur. Er ist außerdem einer von Exdeaths Lakaien, was bedeutet, dass sich auf eurem Abenteuer eure Pfade mehrere Male kreuzen. Gilgamesh ist absolut brillant.

Gilgamesh kennt keine Scham und ist einfach nur ein übler Kerl. Er ist ein derartiger Schurke, dass es einen nicht wundern würde, wenn das Wort "Schurke" quer über seiner Stirn geschrieben wäre. Seid ihr auf dem besten Weg, einen Kampf zu gewinnen? Er wird wahrscheinlich eher weglaufen, als auch die Befriedigung zu lassen, ihn besiegt zu haben. Ist er wirklich verwundet oder will er euch nur durch ein falsches Gefühl der Sicherheit einlullen? Ist das wirklich das ultimative Schwert in seinem Holster oder ist er einfach nur froh, mit euch zu kämpfen?

Jede Begegnung mit ihm fühlt sich einzigartig an, und wenn es Exdeath nicht gäbe, würde Gilgamesh wohl die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Manche mögen euch erzählen, dass es sich bei ihm einfach nur um einen immer wiederkehrenden Bossfight handelt. Aber für uns ist er Familie.

In FINAL FANTASY V stecken die Wunder nicht nur im Storytelling. Tatsächlich kommt der meiste Spaß des Spiels aus seinem Jobsystem, das die bewährte Formel von FINAL FANTASY III nimmt und sie noch erheblich erweitert, wodurch die Spieler mehr Rollen ausprobieren können, sie mehr Vielfalt und Spezialisierung erleben als je zuvor.

Es kehren nicht nur die klassischen Jobs wie Rot-, Weiß- und Schwarzmagier zurück, in FINAL FANTASY V debütieren auch neun neue Jobs, einschließlich Zeitmagier, Ritter, Berserker, Samurai, Tänzer, Tierbändiger, Alchemist, Blaumagier und der gefürchtete Mime.

Mit diesen neuen Rollen kommen noch mehr strategische Optionen ins Spiel. Ihr könnt euch als Blaumagier von euren Gegnern treffen lassen und ihre eigenen Aktionen gegen sie einsetzen. Oder ihr braut als Alchemist faulige Mixturen, die euren Gegnern alle möglichen Arten übler Statuseffekte verpassen. Mit dem Berserker-Job könnt ihr euren ganzen Fokus auf physische Angriffe setzen, mit dem Zeitmagier das Gefüge von Raum und Zeit durcheinander bringen oder… ein Mime sein.

Außerdem ist es in FINAL FANTASY V noch attraktiver, nach Herzenslust seine Job-Rollen durchzumischen. Es lassen sich nämlich bestimmte Fähigkeiten von gemeisterten Jobs auf andere Rollen transferieren, was einem die Möglichkeit gibt, eine höchst individuelle Heldentruppe aufzustellen, die allem etwas zu begegnen hat, mit dem Exdeath sie konfrontiert.

Mit 22 verschiedenen Jobs, die sich finden, freischalten und wählen lassen, fühlt es sich an, als wäre das Kampfsystem von FINAL FANTASY V bodenlos: Es ist einfach nur spaßig und zutiefst strategisch.

Es gibt so vieles, was man an FINAL FANTASY V lieben kann, dass es schwer fällt, damit aufzuhören, seine Tugenden zu preisen. Um einfach mal fünf zufällige Beispiele aus der Luft zu greifen:

Die genialen Arten, wie sich Bosse bekämpfen lassen. Gegner wie Gogo, der Mime, oder Azulmagia, die mit Methoden besiegt werden können, wie sie zuvor in der Serie noch nie zur Anwendung kamen.

Die Superbosse Shinyru und Omega, die so eine gewaltige Herausforderung darstellen, dass man wirklich jede Fähigkeit im Arsenal nutzen muss, um zu siegen.

Die wilden und schrägen Bewohner der Welt - von dem Mann, der beklagt, dass der Meteor nicht auf dem Haus seiner Schwiegermutter gefallen ist, bis zum müden Rezeptionisten, der die Geheimnisse des Anfängerhauses bewacht.

Wir haben Gilgamesh zwar zuvor schon erwähnt und er hat seinen eigenen Absatz bekommen. Aber ganz ehrlich: Gilgamesh!.

FINAL FANTASY V ist nicht nur ein fantastischer FINAL FANTASY-Titel, es ist auch ein liebevoller Tribut an alles, was die Serie bis zum damaligen Zeitpunkt auszeichnete. Es liefert ein äußerst spaßiges und rasantes Kampfsystem, das eine unglaubliche Tiefe besitzt dank der vielen Jobs und Fähigkeiten, die den Helden zuteilwerden. Es hat eine Geschichte, die sich nicht scheut, Story-Standards zu parodieren, gleichzeitig aber fesselnd und spannend ist. Und es gibt Gilgamesh.

IWenn ihr FINAL FANTASY V noch nie gespielt habt, dann seid ihr es euch schuldig, dass sich das so schnell wie möglich ändert. Wenn ihr es schon kennt, dann ist FINAL FANTASY V Pixel Remaster die perfekte Gelegenheit, diesen Titel nochmal zu erleben.

Mit der heutigen Veröffentlichung von FINAL FANTASY V Pixel Remaster sind nun die ersten fünf Pixel Remaster auf Steam und Mobile erhältlich. Die Veröffentlichung des Pixel Remaster von FINAL FANTASY VI ist für die Zukunft geplant.

Jeden der FINAL FANTASY Pixel Remaster-Titel findet ihr auf Steam, entweder einzeln bei Veröffentlichung oder als Bundle aller sechs Titel.*

Wer sich bis zum 30. November FINAL FANTASY V Pixel Remaster auf Steam holt, erhält limitierte Boni, einschließlich dreier spezial-arrangierter Musikstücke, zweier exklusiver Wallpaper und einem Rabatt von 20%.

Jederzeit frische Infos zu den FINAL FANTASY Pixel Remaster-Titeln erhaltet ihr, wenn ihr einfach dem FINAL FANTASY-Team auf Social Media folgt:

*Das komplette Bundle ist ab der Veröffentlichung von FINAL FANTASY VI erhältlich.

**Angebot verfügbar bis 30. November, 18 Uhr MEZ.

***Bei diesen Spielen handelt es sich um neu entwickelte Remaster-Versionen, die auf den Originalspielen basieren. Einige Veränderungen und zusätzliche Elemente, die man in anderen Remakes dieser Spiele findet, sind nicht enthalten.