Star-Citizen-Studio will bis 2023 Mitarbeiterzahl verdoppeln

Im Jahr 2012 gründete der Spielebranchenveteran Chris Roberts (Wing Commander, Freelancer) zusammen mit Ortwin Freyermuth das Studio Cloud Imperium Games. Kurz nach dem Start der Firma wurde eine Crowdfunding-Kampagne angestoßen, mit dem Ziel, eine neue Weltraum-Flugsimulation zu entwickeln. Genau gesagt handelt es sich um zwei Projekte: Die Space-Sandbox Star Citizen und die dazugehörige Einzelspielerkampagne Squadron 42. Noch immer wird fleißig an den Titeln gewerkelt, aktuell steht die Schwarmfinanzierung bei über 350 Millionen US-Dollar, die von etwa 3,3 Millionen Unterstützern gezahlt wurden.

Aufgrund der Größe der beiden Projekte konnte Cloud Imperium Games in den letzten Jahren massiv expandieren. Neben dem Hauptsitz in Los Angeles gibt es Studios in Austin, Frankfurt, Montreal und Derby mit aktuell weltweit etwa 700 Mitarbeitern. Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass im Mai 2022 eine weitere Zweigstelle ihre Pforten öffnen soll, in Manchester in England. Die Pläne sind ehrgeizig, bis 2023 sollen 700 neue Arbeitsplätze in Manchester geschaffen werden. In den folgenden fünf Jahren soll diese Anzahl auf 1.000 Stellen anwachsen.

Um das in Relation zu setzen: Aktuell sind laut offiziellen Aussagen weltweit 700 Personen bei Cloud Imperium Games angestellt, davon arbeiten etwa 400 in England in Wilmslow, Cheshire.

Chris Roberts zeigt sich begeistert von dem neuen Standort:

In Manchester startete meine Videospielkarriere, hier wurde ich 1983 angeheuert, um das Spiel des Monats für BBC Micro User zu schreiben, im zarten Alter von 14 Jahren. [...] Enterprise City ist durch die tiefe Zusammenarbeit mit Firmen aus dem Bereich Medien, Technologie und Kreativität das perfekte Zuhause für Spieleentwickler.

Mit Enterprise City bezieht sich Roberts auf einen neuen Distrikt von Manchester, der sich gerade im Aufbau befindet.