Forza Horizon 5: Laut Xbox-Chef mehr als 4,5 Mio Spieler // GG-Club

Verpackt in die üblichen Werbeaussagen teilte Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, jüngt via Twitter mit, dass das seit dem 9. November erhältliche Forza Horizon 5 (in der Stunde der Kritiker) bislang mehr als 4,5 Millionen Spielerinnen und Spieler anziehen konnte. Diese Zahl bezieht sich dabei sowohl auf die PC-Fassung als auch die Version für die Xbox-Konsolen und die Cloud.

Konkret handelt es sich um den erfolgreichsten Launch-Tag für den Publisher Xbox Game Studios, zudem soll die Zahl der gleichzeitig aktiven Fahrer dreimal so hoch gewesen sein wie seinerzeit bei Forza Horizon 4 – siehe dazu auch unsere News aus dem Oktober 2018: „Mehr als 2 Millionen Spieler in der ersten Woche“.

Spencer weist darauf hin, dass „wir seit Jahren in die Xbox-Marke investieren, sodass mehr Menschen spielen können“. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen schreibt der Manager weiter, dass durch Forza Horizon 5 „dieses Versprechen zum Leben erweckt wird“.

Der aktuelle Teil der Rennspielserie erhielt in unserem Test die Note 8.0, im Testvergleich ergibt sich derzeit die durchschnittliche Wertung von 8.8. Solltet ihr den Titel besitzen und noch auf der Suche nach Gleichgesinnten sein, könnt ihr dem GamersGlobal-Club (sucht bei der Clubsuche nach „GGL“) beitreten, der von unserem User Sisko ins Leben gerufen worden ist.