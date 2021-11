PM: Far Cry® 6 - DLC „Vaas: Wahnsinn“ ab dem 16. November verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,10.November2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassVaas: Wahnsinn ab dem 16.November aufXbox Series X|S, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4,Stadia,sowie Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Game Store verfügbar sein wird.Spieler:innenkönnen zudem Ubisoft+* auf PC,Stadiaund Amazon Luna**abonnieren. Das BasisspielFarCry 6wird benötigt, umVaaas: Wahnsinn spielen zu können.

DieSpieler:innenschlüpfen in die Rolle von Vaas, dem kultigen Bösewicht ausFarCry® 3, gespielt von Michael Mando (BetterCall Saul), der seine Rolle in einem brandneuen, vomRoguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder aufnimmt. DieSpieler:innenbeginnenmit nichts weiter als einer Pistole, um sich zu verteidigen, und müssenneue Waffen finden und Power-Upsfreischalten, um stärker zu werden und tiefer in die Abgründe von Vaas' Psyche einzudringen. Vaas:Wahnsinnverbindet intensive Action mit einer spannenden Geschichte und bietet eine einzigartige Gelegenheit, Vaas' Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe besser zu verstehen.

FarCry 6ist ein Open-World-Ego-Shooter unter der Leitung von Ubisoft Toronto***, der dieSpieler:innenin das Herz einer modernen Guerilla-Revolution versetzt. Auf der Insel Yara schwört Präsident Antón Castillo, seinem Land wieder zu altem Glanz zu verhelfen und seinen Sohn Diego darauf vorzubereiten, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis, und um sein Land zu bereichern, muss er diejenigen unterjochen, die sich seiner Vision widersetzen. In der Rolle von Dani Rojas–einer/m einheimische/nYaranund Aussteiger aus dem Militär - versuchen dieSpieler:innen, Yara zu befreien, schließen sich aber schließlich der revolutionären Gruppe Libertad an. In der Rolle von Dani erleben dieSpieler:innendas Adrenalin und das Chaosdes "Resolver"-Guerillakampfes im Stil vonFarCry, mit dem bisher kreativsten und innovativsten Arsenal.

*14.99€ im Monat. Jederzeit kündbar.

**StadiaReleasein 2022

***In enger Zusammenarbeit mit Montreal. Zu den anderen beteiligten Studios gehören Ubisoft Shanghai, Ubisoft Berlin, Ubisoft Kiew, Ubisoft Philippinen und Ubisoft Montpellier.