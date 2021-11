PM: Microsoft Flight Simulator: Fliege ab sofort die neue Aerosoft CRJ 900/1000 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Fliegen von Zubringerflugzeugen ist besonders attraktiv für Microsoft Flight Simulator-Fans, die gerne nach Instrumentenflugregeln (IFR) fliegen, aber nur wenig Zeit haben. Zubringerflugzeuge stellen die Verbindungen von kleineren Flughäfen zu den großen Drehkreuzen her und umgekehrt. Diese Maschinen bieten sowohl in der realen Welt als auch im Microsoft Flight Simulator ein kurzweiliges aber besonders intensives Flugerlebnis.

Ein berühmter Vertreter der Zubringerflugzeuge ist die CRJ-Reihe von Bombardier (heute Mitsubishi), die 50 bis 100 Passagiere befördert. Ursprünglich entwickelt, um die unkomfortableren und lauteren Turboprop-Maschinen dieser Klasse zu ersetzen, war schnittige CRJ-Reihe besonders für Fluggesellschaften interessant, die auf kürzeren Strecken ein luxuriöses Jet-Feeling bieten wollten.

Das sportliche Design mit den Triebwerken im hinteren Bereich, den niedrigen Flügeln, dem schlanken Rumpf und der schmalen 2er-Sitzordnung verpassen ihr das Look and Feel eines hochwertigen Geschäftsreise-Flugzeugs. Die Avionik und Systeme der CRJ-Reihe waren zu ihrer Zeit, auf dem aktuellsten Stand der Technik und auf bestmögliche Automatisierung ausgelegt. So kannst Du Deine Bearbeitungszeiten verkürzen und auch die knappen Zeitfenster von Kurzstreckenflügen ideal meistern.

Die Maschinen der CRJ-Reihe sind bei Pilot*innen besonders beliebt, weil sie leistungsstark und wendig sind – außerdem macht es riesigen Spaß, sie manuell zu fliegen! Außerdem erfordern die wendigen Modelle mehr fliegerisches Können als ein moderner Airbus oder eine Boeing – denn die Automatisierungsmöglichkeiten des Fluges sind begrenzt. Beispielsweise ist es nicht möglich, die Geschwindigkeit während des Fluges zu kontrollieren. Das Ansteuern der kleinen Flughäfen stellt aufgrund teilweise fehlender Navigationsanlagen und teils anspruchsvollem Gelände einen zusätzlichen Ansporn für ambitionierte Pilot*innen dar, die gerne manuell fliegen.

Die Aerosoft CRJ 900/1000, die die CRJ-Serie im Microsoft Flight Simulator vertritt, profitiert von den Erfahrungen der Entwickler*innen, die Modelle der Reihe für FSX und Prepar3D entworfen haben. Die moderne Technologie des Microsoft Flight Simulator gab allen Beteiligten die Möglichkeit, den neuesten Stand der Design-, System- und Modell-Programmierung zu nutzen. Aus diesem Grund wurde die Maschine von Grund auf neu konstruiert, um Aussehen, Funktionen und Flugverhalten auf den hohen Standard zu bringen, den Du vom Microsoft Flight Simulator gewohnt bist. Diese kleine Hochleistungsmaschine entstand in enger Zusammenarbeit von Microsoft und Asobo. Das bedeutet, dass sämtliche neuen Features des Microsoft Flight Simulator implementiert sind.

Hier findest Du ein paar zusätzliche Fakten zur Aerosoft CRJ 900/1000:

Das Modell:

Das System bietet umfangreiches Flight Management System, Honeywell ProLine Avionik einschließlich Beratung und gekoppelter vertikaler Navigation sowie das Heads-up Guidance System. Die Navigationsdaten befinden sich auf dem Stand von Oktober 2110 (AIRAC 2021), können aber via NavDataPro and Navigraph jederzeit geupdated werden.

Electronic Flight Display:

Verfügbare Lackierungen:

CRJ 900:

Lufthansa City Line D-ACNM, Scandinavian Airlines OY-KFI “Rolf Viking”, Scandinavian Airlines EI-FPN “Menja Viking”, American Eagle PSA N550NN, DELTA AIRLINES N324PQ, SKYWEST “35th Anniversary” N821SK, Air Canada C-GJZV, Lufthansa City Line D-ACNU “Uetersen”, IBERIA REGIONAL EC-JZS, IBERIA AIR NOSTRUM EC-JYA “Comunitat Valenciana”, PRIVATE D-ACHH

CRJ 1000:

Air France HOP! F-HMLH, BINTER 9H-MPA “Macaronesia”, Air France HOP! F-HMLK “DS Regions”, IBERIA REGIONAL EC-MNQ “Burgos”, HIBERNIAN EI-HBB “RÍA DE VIGO”, BINTER 9H-MOX “Islas Canarias”, IBERIA REGIONAL EC-MJP, BRITAIR F-HMLA

Simulator-Optionen:

Die neue CRJ-Serie findest Du ab sofort im Ingame-Marktplatz. Microsoft Flight Simulator ist jetzt für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows 10 sowie 11 mit Xbox Game Pass für PC und via Steam erhältlich.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.