Elex 2 erscheint am 1. März 2022 und bekommt eine Collector's Edition

THQ Nordic hat heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Elex 2, der Nachfolger des Open-World-RPGs mit Science-Fantasy-Setting Elex (im Test, Note: 7.5), nicht wie ursprünglich angedacht noch in diesem Jahr, sondern am 1. März 2022 erscheinen wird.

Im neuen Spiel des deutschen Entwickler-Studios Piranha Bytes (Gothic, Risen) werdet ihr wieder in die post-apokalyptische Welt Magalan versetzt und dürft euch in der Haut des ehemaligen Alb-Kommandanten Jax ins Abenteuer stürzen. Dabei besteht eure Aufgabe darin, zu versuchen, die verfeindeten Fraktionen des Planeten zu vereinen, um die Bedrohung feindlicher Invasoren abzuwehren.

Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums wurde auch eine Collector's Edition angekündigt. Diese schlägt mit 149,99 Euro zu Buche und enthält laut Herstellerangaben:

eine ca. 23 Zentimeter hohe Alb-Figur

den offiziellen Soundtrack zum Spiel auf CD

das offizielle Artbook

ein ca. 5 Zentimeter großer Schlüsselanhänger in Form eines Kleriker Amuletts

ein Steelbook

ein Konzept-Album von Björn Pankratz mit dem Namen Cassandra auf CD

Unter dieser News findet ihr den Trailer zur Collector's Edition.