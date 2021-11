PM: Die größten Veränderungen, die Elden Ring an seinem Erfolgsrezept vornimmt (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Entwickler bei From Software sind Meister darin, Abenteuer zu erschaffen, die gespickt sind mit dem Unerwarteten. Manchmal haben diese Überraschungen die Form eines Skeletts, das aus den Schatten angreift, einer versteckten Falltür oder eines schreckenerregenden Bosses, der mitten im Kampf die Taktik ändert. Elden Ring enthält natürlich alle diese Wendungen, doch die verblüffendste Enthüllung dieses Titels ist, wie sehr das Erfolgsrezept der „Souls“-Spiele verändert wird, während es immer noch etwas zufriedenstellend Bekanntes besitzt.

Bandai Namco hat mich in das Zwischenland eingeladen, um einen Vorgeschmack auf das neue Action-Rollenspiel mit offener Welt zu erhalten. Als Fan der ikonischen Souls-Titel des Entwicklers konnte ich es kaum erwarten, einzutauchen und herauszufinden, welche neuen Gameplay-Elemente am meisten Leben in die Spielerfahrung bringen würden. Im Folgenden bekommt ihr eine erstklassige Übersicht über einige der großen Veränderungen, die durch Elden Ring in den Rollenspiel-Katalog von From Software aufgenommen werden.

Bevor wir uns auf das Neue stürzen, sind hier ein paar grundlegende Spielelemente der Souls-Spiele, auf die ihr euch auch in Elden Ring freuen könnt:

