Beholder: Derzeit kostenlos bei Steam // Beholder 3 Playtest

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Bis zum 11. November könnt ihr das düstere Überwachungs-Adventure Beholder von Warm Lamp Games aus dem Jahr 2016 kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. In diesem Spiel lebt ihr als Vermieter in einem totalitären Staat und müsst die Bewohner des Hauses überwachen und ausspionieren, damit ihr etwaiges Fehlverhalten oder Besitz von illegalen Gegenständen an eure Vorgesetzten übermitteln könnt.

Der zweite Teil ist derzeit um 80% reduziert und kann für 2,99 Euro bei Steam erworben werden. Für den dritten Teil könnt ihr euch derzeit zum Playtest anmelden. Ihr bekommt dann Zugang zu einer unfertigen Version des Spiels, die sich vom endgültigen Spiel unterscheiden wird, aber schon einmal einen ausführlichen Vorgeschmack auf Beholder 3 bietet. Die Veröffentlichung ist für Anfang des nächsten Jahres geplant.