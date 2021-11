Intel: Kopierschutz-Probleme mit neuen Alder-Lake-Chips

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem 4. November 2021 sind Intels neue Desktop-Prozessoren der 12. Generationen erhältlich. Die Alder Lake getaufte Chip-Reihe will durch ein neues Layout punkten, bei dem es zum einen Performance-Cores und zum anderen Efficiency-Cores für verschiedene Anwendungsszenarien gibt.

Genau dieses Feature scheint aber bei einigen Spielen mit dem Kopierschutz Denuvo Anti-Tamper für Kompatibilitätsprobleme zu sorgen, wegen denen die Titel unter Umständen Abstürzen oder nicht laden. Einige Titel wie Assassin's Creed - Valhalla (im Test, Note 9.0) sind laut Intel-Support sowohl unter Windows 10 als auch unter Windows 11 betroffen, während andere Spiele wie Total War - Three Kingdoms (im Test, Note 8.0) nur unter Windows 10 von dem Fehler betroffen sein sollen.

Folgend die Liste der Titel, die sowohl mit Windows 10 als mit Windows 11 betroffen sind. Für Windows-11-Nutzer stellt Intel dabei Besserung für die Titel mit * in Aussicht, dank eines Updates für das Betriebssystem, das Mitte November erscheinen soll. Für die restlichen Titel stehe Intel mit den Entwicklern in Kontakt, damit Patches für die Spiele entwickelt werden. In der Zwischenzeit findet ihr auch n den Quellen verlinkt eine Anleitung für einen Workaround, für den ihr allerdings Änderungen im BIOS vornehmen müsst.

Anthem*

Assassin's Creed Valhalla

Bravely Default 2*

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

Fishing Sim World*

Football Manager 2019*

Football Manager Touch 2019*

Football Manager 2020*

Football Manager Touch 2020*

For Honor

Legend of Mana*

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Mortal Kombat 11*

Need for Speed - Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi - Fallen Order (dort wurde jedoch inzwischen Denuvo entfernt)

Tony Hawks Pro Skater 1 & 2*

Tourist Bus Simulator

Total War - Warhammer*

Folgende Titel sind nur unter Windows 10 betroffen

Ace Combat 7

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon - Breakpoint

Ghost Recon - Wildlands

Immortals - Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed - Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soul Calibur 6

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga - Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein - Youngblood

Die Liste wurde von Intel zuletzt am 4. November 2021 aktualisiert.