Quest for Glory 4 - Shadows of Darkness: Enhanced Version 1.1 veröffentlicht

PC

Vor fast genau 28 Jahren erschien der vierte Teil der Adventure-/Rollenspiel-Hybrid-Serie Quest for Glory mit dem Titel Quest for Glory 4 - Shadows of Darkness für den PC. Jetzt hat sich ein Fan namens Alex "AshLancer" Abrahamian die Mühe gemacht, eine "Enhanced Version 1.1" zu erstellen, die ihr ab sofort bei Github herunterladen könnt. In der Beschreibung des Patchs erklärt er:

Es versteht sich von selbst, dass QFG4 mein Lieblingsspiel der Serie ist! Es erzählt eine epische, düstere Geschichte und gibt dir das Gefühl, ein echter Held zu sein. Ein Held, der nicht nur die ganze Welt vor der herannahenden Dunkelheit rettet, sondern auch eine kleine Stadt, eine Gemeinschaft von bunten und denkwürdigen Charakteren, die wirklich leiden mussten. Was kann man über dieses Spiel sagen, über das nicht schon dutzende Male ausführlich gesprochen wurde? Nun, wie wäre es, einmal die Fehler anzusprechen?! Dies ist wahrscheinlich das fehlerhafteste Spiel der gesamten Serie. Die Abstürze und Sackgassen haben unsere kollektive Kindheit jahrelang geplagt. Damit ist jetzt Schluss.

Neben etlichen behobenen Fehlern schaltet die Enhanced Version nun auch einen Großteil der nicht verwendeten Sprachaufnahmen des Erzählers John Rhys-Davies frei, die sich bereits in den Ressourcen befanden aber aus unterschiedlichen Gründen nie im Spiel eingebaut wurden.

Um den Patch verwenden zu können, müsst ihr eine ältere Version von Quest for Glory 4 bereits installiert haben, sei es von euren Original-Datenträgern, von GOG oder von Steam. Leider ist er bisher nur für die englische Sprachversion verfügbar, aber Abrahamian arbeitet noch weiter an dem Patch und plant, auch eine internationale Version zu veröffentlichen. Weitere Details findet ihr in den Textdateien, die im Download in der Quelle enthalten sind.