One Piece: Darsteller der Live-Action-Serie auf Netflix enthüllt

Seit geraumer Zeit wird bei Netflix an einer Live-Action-Adaption zum Kult-Anime One Piece gearbeitet. Wann genau die Serie bei dem Streaminganbieter landet steht noch in den Sternen, aber nun hat das Unternehmen immerhin die Darsteller der Crew rund um Ruffy bekannt gegeben:

Monkey D. Ruffy: Iñaki Godoy ( Wer hat Sara ermordet? )

( ) Nami: Emily Rudd ( Fear Street , The Romanoffs )

( , ) Lorenor Zorro: Mackenyu ( Rurouni Kenshin: The Final )

( ) Lysop: Jacob Gibson ( Grey's Anatomy )

( ) Sanji: Taz Skylar

Für das Drehbuch zeichnen Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) und Steven Maeda (Lost, Helix) verantwortlich. Der Mangaka Eiichirō Oda, der Vater von One Piece, wird ebenfalls bei der Produktion der Serie eingebunden. Auf Netflix hat die Adaption bereits eine eigene Seite, der es aber noch an Inhalt fehlt. Ihr könnt aber zumindest eine Benachrichtigung aktivieren, damit ihr direkt mitbekommt, wenn die Live-Action-Adaption verfügbar ist.