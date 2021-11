Praxistest: Ultrawidescreen-Spielemonitor G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Nutzung mit PC, Mac, PS5, Xbox Series

Teaser Ultrawidescreen-Monitore scheinen in der Gunst der Spieler zuzunehmen – Jörg Langer hat ein Modell über einen Monat lang getestet, mit PC und Konsole, beim Spielen, Arbeiten und zum Filmegucken.

Ein Hinweis vorweg: Dies ist ein Praxistest, kein Labortest. Ihr erfahrt hier keine Messwerte, sondern meine ehrliche Meinung zu einem Spiele-Monitor in der „unter 500 Euro“-Klasse. Ich hatte ihn gut fünf Wochen lang im beinahe täglichen Einsatz – am PC, am Mac, an der Xbox Series S und der PS5, zum Spielen, Schreiben, Video-Schneiden und Serien-Gucken.

Fangen wir mit den Fakten des G-Master GB3461WQSU Red Eagle von Iiyama an. Der 34-Zoll-UWQHD-Monitor (das steht für „Ultra Wide QHD“) hat eine Auflösung von 3440x1440 Pixeln und eine maximale Bildfrequenz von 144 Hz, was für ein sehr ruhiges Bild beziehungsweise in Spielen (sofern die Grafikkarte mitmacht) für weiche Bewegungen sorgt. Ob die Latenz (MPRT) tatsächlich nur 1ms beträgt, kann ich nicht sagen, aber in meinem Alter ist der Grund für verzögert ausgeführte Steuerbefehle oder Drehungen sowieso fast immer vor dem Monitor zu finden, nicht in ihm. Der Iiyama-Bildschirm benutzt ein IPS-Panel und ist entsprechend blickwinkelstabil; sprich: Wenn ihr mal von schräg oben oder seitlich aufs Display schaut, verändern sich Farben und Helligkeit nicht nennenswert (bis zu einem gewissen Punkt, natürlich). Das Display soll 100% der sRGB-Farbpalette abbilden können.



Der Monitor ist schnell auf seinem Fuß verschraubt und lässt sich dann sowohl drehen, kippen als auch in der Höhe verstellen. Nur nach oben drehen könnt ihr ihn nicht, dafür ist er einfach zu breit.

Nutzung für PC-Spiele: FreeSync Premium und Widescreen

Der G-Master GB3461WQSU Red Eagle unterstützt AMDs FeeSync Premium (ehemals FreeSync 2), aber nicht G-Sync, also Nvidias früher erschienenes Pendant. Dabei handelt es sich um eine variable Bildwiederholrate: Wenn ihr eine halbwegs neue AMD-Grafikkarte in eurem Rechenknecht stecken habt, kann die Kombination typisches Tearing (die eine Bildschirmhälfte passt nicht mehr zur anderen, weil schon der neue Frame dargestellt wird, während der alte noch auf dem Bildschirm ist) vermeiden: Per HDMI angeschlossen, liegt die hardwareseitige Bildwiederholrate bei 48 bis 120 Hz (also fps), per DisplayPort bei 48 bis 144 Hz. Sprich: Schafft euer Rechner nebst GPU bei den von euch gewünschten Einstellungen nicht konstant 60 oder 120 Frames pro Sekunde, ist das kein Problem, der Monitor passt sich an und ihr habt kein Tearing.

Widescreen ist eine tolle Sache für Spiele, mögt ihr denken. In der Praxis hängt es stark vom Spiel ab. Zunächst einmal: Unterschätzt nicht, wie groß eine Display-Diagonale von 34 Zoll (86,7cm) tatsächlich wirkt – aufgrund des Seitenverhältnisses von 21 zu 9 ist das Ding viel breiter als ein typischer 28-Zöller oder auch 32-Zöller im 16:9-Format. Wenn ihr also in typischer Schreibtischbreiten-Entfernung davor setzt, ist es nicht ganz einfach, den ganzen Bildschirm im Blick zu haben. Das relativiert für mich persönlich den Vorteil, etwa in einem Ego-Shooter mehr sehen zu können. Vorausgesetzt natürlich, das Spiel bietet überhaupt die Auflösung an.

Sehr gut zu nutzen wusste ich den Widescreen bei Age of Empires 4 – während dort Menüs und Zwischenscreens et cetera nicht vom Format profitieren, hat man im eigentlichen Spiel den gesamten Platz zur Verfügung. Das sorgt für deutlich mehr Übersicht, und das aus meiner Sicht etwas zu geringe maximale Rauszoomen fällt kaum noch ins Gewicht.

Auch wenn es sich nicht um 4K-Auflösung handelt, muss euer Rechner ein wenig mehr schrubben als bei normalem 1440p (also 2560 x 1440), es wollen ja gut 25% mehr Pixel berechnet werden. Wobei 4K nochmals ein Plus von etwa 66% bedeutet, will heißen: Wessen Konfiguration bei einem Spiel nur etwas zu langsam für 4K ist, hat vermutlich mit der Widescreen-QHD-Auflösung kein Problem.

So sieht Age of Empires 4 auf dem G-Master-Ultrawidescreen aus: man hat deutlich mehr Übersicht.

Nutzung für Konsolen-Spiele (PS5, Xbox Series S/X)

Die starken Farben des G-Master Red Eagle, die schnelle Bildwiederholfrequenz und die kurze Latenz kommen natürlich auch Konsolenspielern zugute – nicht aber seine eigentliche Kernzkompetenz, das Format. Die Nextgen-Konsolen unterstützen schlicht kein Ultrawide, und noch schlimmer: Als ich das erste Mal die PS5 anschloss, um ein wenig Bloodborne zu spielen, wurde das Bild auf die ganze Fläche gestreckt. Das dann auf 16:9 einzustellen (sodass links und rechts breite schwarze Streifen bleiben), kostete mich doch ein paar Minuten, was auch der schlechten Bedienerführung geschuldet ist.

Klar, wenn ihr wie ich sowohl Konsolen als auch PC am Monitor angesteckt habt – dafür gibt es zwei HDMI- und zwei Display-Port-Eingänge –, lässt sich das verschmerzen, ihr habt dann immer noch das ungefähre Äquivalent eines 28-Zoll-Monitors vor euch – dessen 1440p aber von der Konsole dann eben nur mit 1080p angesprochen werden. Wie man es auch wendet: Reine Konsoleros brauchen den G-Master Wie-war-noch-mal-die-Ziffernfolge Red Eagle wirklich nicht.



Ein Setup mit vier unterschiedlichen Geräten am Monitor ist kein größeres Problem.

Nutzung für Desktop-Arbeit mit PC und Mac, Videoschnitt

Gut gefallen hat mir das Gerät bei typischen Desktop-Arbeiten: Man hat einfach viel Platz und kann problemlos zwei Programmfenster, mit etwas Mühe auch drei, nebeneinander platzieren. Oder GamersGlobal.de mit ganz viel Weißraum nutzen! Aber auch hier gilt: Man muss schon wirklich den Hals leicht drehen statt nur die Augen, um das wahrzunehmen, was ganz links und rechts auf dem Bildschirm ist. Curved-Ultrawidescreen-Monitore sind hier etwas dankbarer.

Geradezu ideal ist so ein Ultrawidescreen für die Spezialanwendung Videoschnitt, wenn ihr in einem Bild-neben-Bild-Layout etwa die Auswirkung eines Farbfilters oder einer Stabilisierung begutachten wollt. Für Final Cut Pro X (unserem Standard-Schnittprogramm bei GamersGlobal) war allerdings der Bildschirm schon zu breit, ich musste künstlich links und rechts Leerraum schaffen, damit mir Timeline-Breite und Blickdistanz nicht zu groß wurden. Und es sind halt dann doch keine 4K, die ich aber gerne hätte, wenn ich gerade mal wieder an einer Doku schneide, etwa an der KingArt-Doku, für die wir letzte Woche in Bremen waren. Schön hingegen ist die gute Farbdarstellung und die präzise Pixelsetzung auch bei kleinen Buchstaben, da ist nichts unscharf.

Also: Angenehm viel Screenspace und scharfe Grafik fürs Szenario „Arbeiten“, sowohl unter Windows als auch Mac OS wird der Monitor zudem problemlos erkannt und eingebunden.

Unterstützt ein Film oder eine Serie 21:9, kann der Iiyama-Monitor seinen Ultrawidescreen in Szene setzen.

Nutzung fürs Filmegucken: HDR und Co.

Mit einer Helligkeit von 350cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 weiß man schon vorher, dass der G-Master GB3461WQSU Red Eagle keine High-Dynamic-Range-Wunder vollbringen kann. Iiyama wirbt auch nicht groß damit, es klebt halt ein „HDR“ auf der Packung, was für „HDR ready“ steht.

Für ein echtes HDR-Erlebnis ist nicht nur eine große maximale Helligkeit wichtig, sondern auch, dass möglichst viele Zonen des Bildschirms einzeln abgedunkelt werden können (Local Dimming). Denn erst wenn es auf dem Bildschirm sowohl ganz dunkel als auch ganz hell werden kann, kommt richtiges HDR-Feeling auf, also so mit gleißenden Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch düstere Wolkenberge suchen. Dieser Monitor aber ist weder sonderlich hell, noch beherrscht er meiner Beobachtung nach Local Dimming, um mehr Dynamikumfang zu erzielen – das Resultat ist etwas kontrastreicher als ohne HDR, mehr aber auch nicht.

Aber: Filme gucken auf dem breiten Ding macht dennoch Spaß! Das gilt aufgrund der satten Farben und der guten Schwarzwerte schon für 16:9- oder 16:8-Material. Wenn man aber einen Film oder eine Serie erwischt, die auch in 21:9 ausgestrahlt wird, beispielsweise den neuen Tom-Hanks-Film Finch (Apple TV), ist das schon nahe dran am Schreibtisch-Kino. Dazu kommen die zwar nur 5 Watt starken integrierten Boxen, die aber dennoch im Rahmen des Möglichen einen ziemlich guten Klang erzeugen und nicht blechern, sondern satt klingen.

Bedienung des Grauens: Mit der Beschriftung korrespondieren fünf Knöpfe auf der Monitor-Rückseite.

Die Nutzung an sich

Der Iiyama-Monitor ist sowohl höhenverstellbar als auch dreh- und kippbar, der verwendete Monitorfuß beherrscht rein mechanisch sogar die bei Blattmachern beliebte Pivot-Funktion – also den Screen von waagerecht nach senkrecht zu drehen, um z.B. ein Titelbild schön groß begutachten zu können. Nur ist er dafür zu kurz, der Bildschirm hat schlicht nicht genug Platz (es wird auch nirgends mit Pivot geworben). Die Konnektivität ist ausreichend, neben den vier Bildschirm-Anschlüssen (zweimal HDMI 2.0, zweimal DP 1.4) gibt es einen Kopfhörer- und zwei USB-3.0-Anschlüsse, die ihr über ein USB-Typ-B-Kabel mit eurem Rechner verbindet und so als Hub nutzen könnt – bei manchem Laptop durchaus Gold wert. Neben dem USB-B-Kabel liegen eines für HDMI und DP bei sowie natürlich das Stromkabel.

Soweit alles fein, aber jetzt komme ich zum Punkt, der mich am Gerät am meisten gestört hat (und der ihm auch die Note verringert): die Bedienung an sich. Meine Güte! Fünf an der Monitorrückseite (unten rechts) angebrachte Knöpfe, mit notdürftiger Beschriftung auf der Vorderseite – praktisch jeder mir bekannte neuere Monitor verwendet einen kleinen Vierwege-Knubbel. Zudem verschwindet das „kleine Menü“, das nach Druck auf Input oder Menü erscheint (und zur Eingangsauswahl dient), bereits nach 2 Sekundenwieder – und ignoriert somit fröhlich die bis zu 30 Sekunden Gnadenfrist, die man für das „große Menü“ (zweimal Menü drücken) einstellen kann. Voreingestellt sind 3 Sekunden…



In letzterem Menü sind zwar alle Funktionen zugänglich, aber nicht unbedingt intuitiv oder auch nur auf den zweiten Blick. Zudem wird der übliche Sadomasoismus japanischer Ingenieure gepflegt, indem nämlich bestimmte Funktionen (natürlich immer die, die man gerade gerne hätte) ausgegraut sind, weil irgendeine andere aktivierte Funktion diese nicht zulässt – ohne natürlich dem doofen Kunden an Ort und Stelle zu verraten, was der Zusammenhang ist. Traurig, aber wahr: das OSD und die nicht-inuitive Bedienung haben mich auch nach einem Monat der Nutzung immer noch verwirrt, wenngleich nicht so oft wie am Anfang.

Zudem habe ich mehrmals ein Fehlverhalten des Monitors beobachtet: Manchmal blieb er im Standby-Modus nach einem Reboot oder wenn ich ein anderes Gerät anstöpseln wollte und zeigte nur die orangene LED statt der blauen – da half kein Tastendruck. Vielmehr musste ich das Stromkabel ab- und wieder anstecken. Über die fünf Wochen verteilt, kam das ein halbes Dutzend Mal vor, es war also nicht wirklich störend.



Der Monitor hat einen Straßenpreis von rund 430 Euro (Amazon-Partnerlink).

Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)



Meinung: Jörg Langer Gute Farben, Blinkwinkelstabilität, scharfes Bild, viel Bildschirm-Real-Estate, dazu FreeSync-Premium und die eine oder andere Funktion wie „Black Tuner“ (stellt dunkle Bereiche nuancierter dar) oder Overdrive, die für Spieler spannend sind – ganz ehrlich: Wäre die Bedienung nicht so vorsintflutlich gelöst, würde ich euch den G-Master GB3461WQSU für die Szenarien „PC-Spiele“ (Einschränkung: kein G-Sync) und „Filme gucken“ (Einschränkung: das HDR taugt nichts) empfehlen. Zu den guten technischen Werten kommt ein vernünftiger Preis. Auch zum Arbeiten ist der Red Eagle gut geeignet, und wer Filme schneidet oder Fotos sichtet (und dabei jeweils keinen Profi-Anspruch hat), dürfte ebenfalls glücklich werden damit. Dass Konsolenspieler keinen wirklichen Grund haben, diesen Monitor zu kaufen, schrieb ich schon. Aber diese Bedienung! Klar, man kommt irgendwie mit ihr zurecht. Und wenn ihr anders als ich nicht vier Geräte gleichzeitig dranhängen habt, zwischen denen ihr auch öfters wechseln wollt, oder „mal eben“ zwischen HDR-Modus und sonstigen Bildfunktionen umschalten, wird sie euch vielleicht nicht stören. Ich aber erwarte, dass sich ein aktueller Monitor gescheit bedienen lässt – die Jahrtausendwende ist schon ein Weilchen her.

