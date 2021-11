Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung als Stand-Alone // Gratis bei Epic

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Gearbox hat heute überraschend den 2013 erschienenen Borderlands-2-DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, der Ursprung und Konzept des kommenden Fantasy-Lootshooters Tiny Tina's Wonderlands ist, als Stand-Alone-Version neu veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort unter dem deutschen Titel Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung - Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S in den entsprechenden Online-Stores für 9,99 Euro verfügbar. Im Epic Games Store könnt ihr euch den Titel bis 16. November gratis sichern.

Im Spiel versucht sich die aus Borderlands 2 bekannte Tiny Tina als Dungeon Masterin des Tabletop-Spiels "Bunkers & Badasses" und stellt dabei ihre Spielkameraden Brick, Lilith und Mordecai vor zahlreiche Herausforderungen. Ihr übernehmt die Rolle einer der Spielfiguren und erlebt – wahlweise auch im Koop-Modus mit bis zu drei Mitstreitern – verrückte Quests und Abenteuer in Tinas bizarrer Fantasiewelt, wobei ihr euch mit zahlreichen neuen Waffen Drachen, Spinnen und Skelettkriegern entgegenstellt. Der abschließende Trailer vermittelt euch einen kurzen Eindruck vom typischen Borderlands-Gameplay.