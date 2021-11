Nintendo-Präsident: In den nächsten Jahren kein Switch-Nachfolger

Switch

Die Nintendo Switch verkauft sich auch vier Jahre nach Markteinführung wie geschnitten Brot, die 100-Millionen-Grenze der verkauften Exemplare ist in greifbarer Nähe, dank der OLED-Variante steht das komfortable Handheld auch technisch auf der Höhe der Zeit und der Abodienst Nintendo Switch Online zählt über 32 Millionen Kunden. Kein Wunder also, dass Nintendos Präsident Shuntarō Furukawa in einer Fragerunde bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen eine baldige Nachfolgerkonsole ausschloss:

Es ist das fünfte Jahr seit der Einführung von Nintendo Switch und der gesamte Hardware-Abverkauf hat die 90-Millionen-Grenze überschritten. Wir sehen das System in der Mitte seines Lebenszyklus. [...] Wir bieten Verbrauchern jetzt drei Switch-Modelle an, die jeweils zu ihrem Spiel- und Lebensstil passen, sowie eine breite Palette an Software. Wir glauben, dass damit ein Fundament für Wachstum gelegt ist, das über den üblichen Hardware-Lebenszyklus hinausgeht.