Forza Horizon 5: Xbox Game Studios werfen Polaris aus 1370 Metern Höhe ab

PC XOne Xbox X

Passend zur heutigen Veröffentlichung von Forza Horizon 5 (zum Test+) haben die Xbox Game Studios Australien und Neuseeland ein Werbevideo veröffentlicht, in dem sie einen echten Polaris in 4500 Fuß Höhe (umgerechnet etwa 1370 Meter) von einem Helikopter aus abwerfen und mit einem Fallschirm zu Boden gleiten lassen. Der Profi-Skydiver Ossie Khan springt in dem Video gleich hinterher und dreht nach sanfter Landung von beiden Beteiligten direkt noch ein paar Runden in der Wüste, um den neuesten Teil der Rennspiel-Serie zu promoten.

Forza Horizon 5 ist ab sofort für PC, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Die Meinung von Jörg Langer und Dennis Hilla könnt ihr euch in der passenden Stunde der Kritiker ansehen und -hören, die Testergebnisse verschiedener deutscher Magazine findet ihr im Testvergleich.