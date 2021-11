PM: Forza Horizon 5: Ab sofort verfügbar mit Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zusammenfassung

Es ist an der Zeit, die atemberaubenden Landschaften Mexikos zu erkunden. Mit dem heutigen Release von Forza Horizon 5 bietet sich Dir hierfür eine einzigartige Gelegenheit auf Hochgeschwindigkeit. Manövriere Deinen Wagen durch faszinierende Wüsten, verwucherte Dschungel, historische Städte, geheime Ruinen, unberührte Strände und Canyons und erklimme auf vier Rädern den monumentalen Vulkan.

Als Mitglied des Xbox Game Pass kannst Du die Standard-Edition des Games ab sofort kostenlos spielen. Noch besser wird es mit dem Xbox Game Pass Ultimate, der Cloud Gaming (Beta) unterstützt und Dir somit die Möglichkeit bietet, auf dem Gerät Deiner Wahl auf das virtuelle Gaspedal zu treten.

Wenn Du bereit für rasante Abenteuer bist, aber noch nicht genau weißt, welche Edition am besten zu Dir passt, findest du hier einen ersten Überblick:

Wenn Du bereits die Forza Horizon 5 Standard-Edition besitzt oder über den Xbox Game Pass spielst, kannst Du Dir zusätzlich das Premium Add-ons Bundle kaufen, das alle zusätzlichen Inhalte der Premium-Edition enthält. Darüber hinaus erhältst Du als Mitglied des Xbox Game Pass einen Rabatt von zehn Prozent auf deinen Einkauf.

Der Forza Horizon 5 Car Pass umfasst 42 Autos, die im wöchentlichen Turnus veröffentlicht werden. Die ersten acht Autos sind schon jetzt über das Formula Drift Car Pack erhältlich, während die restlichen 34 Wagen ab dem 18. November nach und nach direkt in Deine Garage geliefert werden. Die detaillierte Liste der im Formula Drift Car Pack enthaltenen Modelle sowie Informationen zur VIP-Mitgliedschaft und dem Willkommenspaket findest Du auf ForzaMotorsport.net.

¡GO! Livestream #ForzaHorizon5

Racing-Fans aufgepasst! Der Release von Forza Horizon 5 wird am 9. November mit einem Streaming-Event der Extraklasse gefeiert! Wir laden Dich ein mit bekannten Gesichtern der deutschen Gaming-Szene und jeder Menge Spaß den Launch von Forza Horizon 5 zu feiern! Dein Interesse ist geweckt? Dann schalte ein am Dienstag, den 9. November ab 20:00 Uhr auf Twitch, Youtube oder Facebook und genieße einen fantastischen Abend voller Spaß, Racing-Action und spannender Challenges.

Wir feiern Forza Horizon 5 mit F1-Pilot Sergio Pérez – ab dem 26. November

Um die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 zu feiern, haben wir zusammen mit dem mexikanischen Formel-1-Fahrer Sergio ‘Checo’ Pérez eine neue Challenge geschaffen, die eine große Auswahl von Sportwagen und Geländefahrzeugen auf Rennstrecken in Mexiko zeigt.

Pérez, der sich nie vor neuen Herausforderungen scheut und für jeden Spaß zu haben ist, hat mit uns eine einzigartige Piñata-inspirierte Strecke in der mexikanischen Wüste entwickelt, die jetzt in Forza Horizon 5 für Fans spielbar ist. Piñatas sind schon lange Teil der mexikanischen Kultur – sie stehen traditionell für die Leidenschaft und das Glück des Lebens, für Momente des Feierns und der Freude mit der Familie. Diese Kultur wollten wir für Forza-Horizon-Fans auf der ganzen Welt zum Leben erwecken.

Mit Super7, einem Spielmodus für Challenges aus der Community, können Fans ausprobieren, ob sie mit dem geschmeidigen Fahrstil, der beispiellosen Geschwindigkeit und der beeindruckenden Rennstrategie von Sergio Pérez mithalten können. Bleibt bei @ForzaHorizon für weitere Details auf dem Laufenden!

Was kommt als Nächstes für Forza Horizon 5?

Während für die Fans die Reise durch die Open World von Mexiko beginnt, wird sich Forza Horizon 5 auch in den kommenden Monaten mit regelmäßigen saisonalen Inhalten weiterentwickeln. Neue Rennen, neue Ziele und neue Belohnungen werden jede Woche in der Festival-Playlist gebündelt, beginnend mit dem Update der Serie 1 am Donnerstag, den 11. November.

Auch die Open-World-Umgebungen von Mexiko werden sich mit jedem Forza-Horizon-5-Update verändern. Mit dem Dezember-Update der Serie 2 nähern sich die Weihnachtsfeiertage und mit ihnen Schneemenschen, Geschenke und andere Überraschungen. Viele weitere neue Inhalte, die das Forza-Team unbedingt mit den Fans teilen möchte, sind in Arbeit, also bleibt dran!