Weihnachtsjagd - Das Fest der Spiele: Trailer zum NES-Weihnachtsfilm

Ab dem 25. November steht in den deutschen Kinos eine berühmte 8-Bit Konsole im Fokus: Im neuen Film mit Neil Patrick Harris (unter anderem bekannt aus How I Met Your Mother und Starship Troopers) dreht sich alles um das Nintendo Entertainment System. Den ersten Trailer könnt ihr euch am Ende dieser News ansehen.

In der Komödie Weihnachtsjagd - Das Fest der Spiele (im Original 8-Bit Christmas) erzählt Harris in der Rolle von John Doyle seiner Tochter, wie er als Kind Ende der 1980er Jahre zur Weihnachtszeit versucht hat, als eine der ersten Personen in den USA an eine der damals heiß begehrten NES-Konsolen zu gelangen.

Das Drehbuch stammt von Kevin Jakubowski, der zuvor bereits die Romanvorlage von 8-Bit Christmas geschrieben hatte. In weiteren Rollen sind unter anderem Winslow Fegley, der den jungen John Doyle spielt, June Diane Raphael, David Cross und Steve Zahn zu sehen. Regie führte Michael Dowse.