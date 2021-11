PM: One Piece 1000: Europaweite Herbstfeierlichkeiten markieren die 1000. Episode des legendären Animes (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

One Piece 1000: Europaweite Herbstfeierlichkeiten markieren die 1000. Episode des legendären Animes

– Toei Animation enthüllt den Eventkalender für Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und darüber hinaus – die 1000. Episode ist für den 21. November geplant –

Paris, Frankreich – 9. November, 2021 – Fans von Monkey D. Ruffy und der Strohhut-Piratenbande können sich darüber freuen, dass der beliebte Anime “ One Piece” am 21. November seine 1000. Episode veröffentlichen wird. Um diesen gewaltigen Meilenstein für die am längsten laufende Animeserie in der Geschichte von Toei Animation zu begehen, wird es eine Reihe spannender Veranstaltungen in ganze Europa geben.

Das globale Phänomen ist noch immer genauso stark, wie zur Veröffentlichung der ersten Folge 1999 in Japan und begeistert Fans und Stars! Mit nahezu 1000. veröffentlichten Episoden in 80 Ländern, 13 veröffentlichten Filmen und der Ehrung des Manga-Schöpfers Eiichiro Oda im Guinness Buch der Rekorde für “die meisten von einem einzelnen Autor veröffentlichten Kopien derselben Comicserie”, hat sich One Piece in der Kulturlandschaft einer ganzen Generation verankert.

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Kommende “One Piece 1000”-Events beinhalten:

Deutschland

Noch bis Dezember erhält man beim Kauf von “One Piece”-Produkten im Figuya Hobby Store in Berlin ein Rubbellos, mit dem man spezielle “One Piece”-Preise gewinnen kann.

Selfie-Weltrekord-Versuch

Um One Piece 1000 gemeinsam mit den Fans zu feiern findet seit dem 4. Oktober und noch bis zum 21. November die “One Piece Selfie Kampagne” statt. Fans können ihre Selfies mit einem speziellen “One Piece”-Rahmen teilen. Das Ziel ist es 20.000 Selfies zusammen zu bekommen um das größte digitale Fotoalbum der Geschichte zu erstellen. Alle 1.000 Fotos werden Preise verlost. Über 12.000 Fotos wurden bereits hochgeladen!

Nehmt hier selbst teil!

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

“Wir sind sehr stolz darauf, was One Piece für eine ganze Generation bedeutet und es ist sehr aufregend die 1000. Episode dieses kulturellen Phänomens mit Fans in Europa und darüber hinaus zu feiern.” Sagte Ryuji Kochi, Präsident von Toei Animation Europe.

“Es sind so viele Aktivitäten geplant, inklusive Verkaufsevents, Kinovorführungen und vielem mehr. Stellt also bitte sicher, dass ihr die neuesten Updates darüber verfolgt, was in eurer Nähe geschieht.”

Andere europäische Länder

Frankreich und die Benelux

Am 21. November wird es ein spezielles Event in den CGR-Kinos geben, um die Übertragung der 1000. Episode zu feiern .

Die Vorführungen finden zu folgenden Zeiten statt:

Weitere Informationen zu den Tickets und den den Vorführungen findet man unter: https://www.cgrevents.com/programmation/marathon-one-piece-1000-logs

Pop-up Store – Bis zum 2. Januar 2022 öffnet der “One Piece 1000 Logs”-Store seine Türen im zweiten Stock des Westfield Les 4 Temps Shopping-Centers an der La Defense in Paris.

Noch bis Dezember präsentiert das äußere des Manga Story Ladens in Paris ein gigantisches “One Piece 1000”-Takeover.

Noch bis Dezember werden Cultura-Läden mit speziellen “One Piece”-Dekorationen dekoriert sein. In einigen Läden können Fans Fotos vor “One Piece”-Hintergründen machen.

Nationales Brettspielturnier – Das große Finale des von Topi Games organisierten Nationalen Brettspielturniers fand am 6. November im La Grande Récré (Boulogne-Billancourt) statt.

Seit Mitte Oktober und noch bis zum Ende des Jahres werden einige Buchläden in Frankreich “One Piece 1000” mit einer speziellen Sticker-Kampagne feiern.

Der Verlag der “One Piece”-Mangas – Glenat – veranstaltet eine große Verlosung in den 100 Tagen bis zum Erscheinen des 100. Mangas am 8. Dezember, es kann jeden Tag ein Preis gewonnen werden. Schaut für weitere Details auf www.onepiece100.fr vorbei.

Spanien und Italien

Seit Juni veranstalten 43 ausgewählte spanische Buch- und Hobby-Läden eine spezielle Treueaktion, in der Fans “One Piece”-Sticker beim Erwerb von “One Piece”-Produkten sammeln können. Sobald 10 Sticker gesammelt wurden kann man eine exklusive “One Piece 1000” Acryl-Minifigur erhalten.

Vom 8. bis zum 20. Oktober fand in den Feltrinelli Buchläden in Italien eine spezielle Aktion statt, bei der Fans exklusive Taschen beim Kauf von zwei oder mehr “One Piece”-Mangas bekommen konnten.

Vom 19. November bis zum 12. Dezember feiern Games Academy und Funside Läden in Italien “One Piece 1000” mit einer speziellen Treueaktion. Pro 5€ erworbenem Warenwert an “One Piece”-Produkten erhalten Käuferinnen und Käufer einen Treuesticker. Sobald 10 Sticker gesammelt wurden kann man eine spezielle Ruffy-Minifigur aus Plastik erhalten.

Haltet euch über die neuesten Entwicklungen, News und Updates online auf dem Laufenden:

Instagram

Twitter

…und nutzt die Social Media Hashtags #ONEPIECE1000LOGS und #ONEPIECE

Die “One Piece”-Animeserie wird auf den folgenden Kanälen übertragen:

SVOD-Plattformen

TV Kanäle

Lizenzpartner entwickeln eine breite Auswahl an Produkten :

Abysse Corp/GB Eye (Geschenke/Accessories), Animus (Kleidung), Adventure Diffusion-CCI (Schuhe), Bandai (Spielzeug & Spiele), Bandai Namco Entertainment (Videospiele), Bershka (Kleidung/Schuhe), Bioworld (Kleidung), Blade (Videospiel-Accessories), Celio (Kleidung), Cosmic Group (Sammelfiguren), Dolly Noire (Kleidung), Funko (Geschenke/Sammelstücke), Hachette Fascicoli (Partwork), Halantex (Heimdekoration), JBrand-OVS (Kleidung), LnS Trade (Essen/Getränke), Oniri Creations ( Sammelstücke/Figuren), Plastoy (Geschenke), Pull&Bear (Kleidung), Sakami (Spielzeug & Spiele), Star Comics (Publishing), TopiGames (Spielzeug & Spiele), Tsume (Sammelstücke/Figuren), WinningMoves (Spielzeug & Spiele), Zara (Kleidung).

Über One Piece:

Die “One Piece”-Serie ist eine Adaption des berühmten Mangas, der 1997 von Eiichiro Oda geschaffen wurde. Seitdem ist One Piece zu einem internationalen Hit geworden, mit über 490 Millionen weltweit verkauften Kopien des Mangas. Seit über zehn Jahren rangiert der “One Piece”-Manga in den top ten der weltweiten Verkaufszahlen. Die 1999 debütierte, von Toei Animation produzierte, animierte “One Piece”-Serie umfasst nahezu 1000 Episoden, die 1000. Episode ist für diesen Herbst geplant.

Zusammenfassung: Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Piratenbande segeln über die Weltmeere auf der Suche nach dem legendären “One Piece”-Schatz. Gemeinsam müssen sie unzählige Abenteuer bestehen. Wer das “One Piece” findet wird zum König der Piraten, was Ruffys ultimativer Traum ist.

Über Toei Animation Europe:

MIt Sitz in Tokio und Sales-Offices in Los Angeles, Hong Kong, Shanghai und Paris zählt Toei Animation zu den produktivsten Animationsproduktionsstudios. Toei Animations Tätigkeitsfelder umfassen Animationsentwicklung und -produktion, sowie weltweites Marketing und Produktlizenzierungen. Toei Animation Europe wurde 2004 gegründet und leitet die Distribution und Nutzung von Toei Animations animierten Serien in Europa, Afrika und im mittleren Osten. Zu den bekanntesten Serien gehören: Captain Harlock, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, und One Piece.