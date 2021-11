PM: Die Games-Branche im Koalitionsvertrag von Mecklenburg-Vorpommern (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 9. November 2021 – SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben in Schwerin den Entwurf des Koalitionsvertrags für ihre geplante gemeinsame Landesregierung vorgestellt. Damit haben die beiden Parteien die Grundlage für die Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahre gelegt. Auch die Games-Branche wird dabei erstmals berücksichtigt. Damit sich das Bundesland aber als Games-Standort wirklich entwickeln kann, braucht es jetzt konkrete Schritte. game-Geschäftsführer Felix Falk:

„Es ist ein guter Start, dass die Games-Branche erstmals in einem Koalitionsvertrag in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigt wird. Damit sich das Bundesland als Games-Standort aber wirklich entwickeln kann, muss die neue Landesregierung auf die allgemeinen und noch vorsichtigen Formulierungen jetzt konkrete Schritte folgen lassen.“

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

