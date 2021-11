PM: Football Manager 2022 (PC) ab sofort erhältlich – beliebter Manager mit Bundesliga-Lizenz auch für Xbox, Switch, Android und iOS veröffentlicht (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FOOTBALL MANAGER 2022 – JETZT ERHÄLTLICH

9. November 2021 – Es ist an der Zeit, dass angehende Managerinnen und Manager auf der digitalen Trainerbank Platz nehmen, denn Football Manager 2022 ist ab sofort erhältlich.

FM22 für PC und Mac ist bei Steam, Epic und im Microsoft Store erhältlich und kann ab sofort heruntergeladen und gespielt werden. Diejenigen, die die FM22 Early Access Beta bereits ausprobiert haben, können den entsprechenden Launcher einfach neu starten um das Spiel auf die vollständige Version zu aktualisieren. Alle Fortschritte im Einzelspielermodus, die in der Beta gemacht wurden, werden automatisch übernommen.

Wer ein physisches Exemplar von FM22 kauft, wird feststellen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Serie keine Disc in der Schachtel enthalten ist. Anstelle der Disc erhalten Käufer und Käuferinnen einen Aktivierungscode für Steam.

Anlässlich der Veröffentlichung von FM22 hat Sports Interactive einen Launch-Trailer mit dem spanischen Wunderkind Pedri veröffentlicht, der zeigt, wie ein Manager seinen Top-Talenten helfen kann, ihr Potenzial auszuschöpfen und ihrem Team am Spieltag drei Punkte zu sichern.

Mit wichtigen Ergänzungen und Verbesserungen in den Kernbereichen des Spiels hebt FM22 die langjährige Serie auf ein neues Niveau. Die Metacritic-Wertung des Spiels liegt bei aktuell 87 Punkten, und FM22 wird als als „der beste Football Manager aller Zeiten“ (GiveMeSport) bezeichnet.

Heute erscheint auch die Football Manager 2022 Xbox Edition, die im Microsoft Store erhältlich ist, nachdem sie letztes Jahr erfolgreich für Xbox zurückgekehrt ist.

Als historische Premiere werden sowohl FM22 als auch die FM22 Xbox Edition von Anfang an via Xbox Game Pass erhältlich sind. Somit können alle Xbox Game Pass-Abonnentinnen und -Abonnenten ihre Karriere vom ersten Tag an ohne zusätzliche Kosten auf PC oder Konsole* beginnen.

Um den Kader für diese Saison zu vervollständigen, ist Football Manager 2022 Touch (nur für Nintendo Switch™) jetzt auch im Nintendo eShop erhältlich und FM22 Mobile steht ab sofort im App Store und bei Google Play zum Download bereit. Diejenigen, die das Spiel auf iOS-Geräten vorbestellt haben, können es sofort spielen.

Weitere Informationen zu FM22 für alle Plattformen gibt es unter www.footballmanager.com.

*Nur die Football Manager 2022 Xbox Edition ist für Konsole erhältlich.