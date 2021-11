PM: Age of Empires IV EMEA Championships: Sei am 11. November live beim ersten offiziellen Age of Empires IV-Showmatch dabei (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hobby-Historiker*innen und Fans von Echtzeit-Strategie aufgepasst! Kurz nach dem Release von Age of Empires IV nähert sich auch schon das erste Event-Highlight. Am 11. November um 15:00 Uhr lädt Dich Xbox Game Pass für PC dazu ein, die Age of Empires IV EMEA Championships auf allen Xbox-Kanälen live mit zu verfolgen. Dies ist das erste offizielle europäische Age of Empires IV Showmatch mit hochkarätigen Teilnehmer*innen aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Diese Veranstaltung ist eine Liebeserklärung an die leidenschaftliche Community in ganz Europa, die schon immer einen großen Einfluss auf das Franchise hatte. Damit europäische Fans aller Sprachen das Turnier angemessen verfolgen können, werden die einzelnen Matches von bekannten Caster*innen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch kommentiert.

Die acht Spieler*innen werden in einem Free For All auf vier Karten gegeneinander antreten – mit einem Zeitlimit von einer Stunde für jede Karte. Während der oder die Sieger*in eine prestigeträchtige Trophäe und den Respekt der Mitspieler*innen erhält, winken auch für alle Zuschauer*innen attraktive Preise. Du hast noch keinen Xbox Game Pass? Dann verfolge den Stream bis zum großen Finale und sichere Dir die Chance auf exklusive Xbox Game Pass-Codes!

Den deutschen Stream verfolgst Du am besten bei Xbox DACH Facebook oder Xbox DACH Youtube.

Den deutschen englischen Stream verfolgst Du am besten bei Xbox Twitch.

Den französischen Stream verfolgst Du am besten bei Xbox FR Youtube oder Xbox FR Twitch.

Den spanischen Stream verfolgst Du am besten bei Xbox ES Youtube.

Du willst Dir die Zeit bis zum Turnier am 11. November verkürzen? Dann hol Dir jetzt Age of Empires IV via Microsoft Store, Steam oder im Xbox Game Pass für PC und Ultimate. Unser Tipp: Drei Monate Xbox Game Pass für PC gibt es aktuell für alle neuen Spieler*innen im Schnupperangebot für nur 1 Euro!