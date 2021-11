PM: Xbox feiert das 20-Jährige Jubiläum gemeinsam mit Dir (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nimm gemeinsam mit der Community an den Feierlichkeiten zum großen Xbox-Jubiläum teil.

Team Xbox freut sich, diesen Meilenstein mit Dir feiern zu dürfen, indem es die besten Momente aus 20 Jahren Xbox und Halo noch einmal Revue passieren lässt. All die Erinnerungen, die im Laufe der letzten Jahre mit der Xbox-Community entstanden sind, lassen sogar The Rock sentimental werden.

So kannst Du an den Feierlichkeiten teilnehmen:

Schaue am 15. November im Xbox Gear Shop vorbei, um neue Artikel rund um die Welt von Xbox und Halo zu finden. Einkaufen kannst Du unter gear.xbox.com.

Zur Feier des 20-jährigen Xbox-Jubiläums gibt es neue Member-Abzeichen, die Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold auf Deinem Profil einsehen kannst. Die alten Abzeichen, die anzeigen, wie lange Du bereits Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold bist, werden durch ein farbenfroheres Abzeichen ersetzt. Aber keine Sorge: Abgesehen von der grafischen Umsetzung werden keine weiteren Änderungen an den Abzeichen vorgenommen, so dass die auf dem Abzeichen angezeigte Werte weiterhin Bestand haben. Die neuen Versionen werden ab nächster Woche bis zu den Feierlichkeiten am 15. November verteilt.

Trage Deine Begeisterung für Xbox nach außen

Vielen Dank, dass du Teil von 20 atemberaubenden Jahren bist!