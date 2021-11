PM: Der PS Now Trophy Guide für das PlayStation-Community-Event (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Herbstzeit ist Spielzeit! Draußen stürmt und regnet es? Dann schnappt euch Controller und Kuscheldecke, um einen gemütlichen Nachmittag einzuläuten. Nutzt doch direkt die Gelegenheit, beim Spielen zahlreiche Punkte zu sammeln und an der großen Player Celebration teilzunehmen!

Anlässlich der großen Player Celebration habt ihr die Möglichkeit, mit unzähligen anderen Spielern weltweit den König vom Thron zu stoßen.

Um Teil der Aktion zu sein, müsst ihr euch nur dafür registrieren und fleißig auf eurer PlayStation 4 oder PlayStation 5 spielen. Ein Match mit Freunden, Trophäen verdienen und der das Nutzen des Share-Features: Das alles gibt wertvolle Punkte, die euch dem Thronsaal näher bringen!

Es gibt drei Hürden in Form von verschiedenen Phasen zu überwinden, um im Thronsaal anzukommen. Die erste Phase ist bereits geschafft, die letzten beiden wollen nun auch noch überwunden werden. Also macht mit!

Phase eins -> 25.000.000 Punkte

Phase zwei -> 100.000.000 Punkte

Phase drei -> 160.000.000 Punkte

Mit jeder Aktion sammelt ihr Punkte, die euch dem Thronsaal näher bringen. Je mehr Spieler mitmachen, desto höher ist eure Chance, den König zu stürzen! Seid ihr dabei?

Sofortpreise und Gewinnspiel

Jeder Spieler, der sich für die Aktion registriert hat, erhält beim Erreichen des jeweiligen Phasenziels exklusive PSN-Avatare und PS4-Designs. Wird der Thron erobert, startet zudem ein großes Gewinnspiel. Mit etwas Glück gewinnt ihr eine PlayStation 5 oder andere tolle Preise!

Wenn ihr beim Sammeln der Punkte für die Player Celebration gleich noch ein paar Trophäen euer Eigen nennen möchtet, haben wir hier einen kleinen Guide für euch, welche Trophäen ihr in den neuen PlayStation Now Games (Oktober 2021) schnell erreicht.

Die Zeit der Prohibition und organisiertes Verbrechen haben euch schon immer interessiert? Dann könnte Mafia: Definitive Edition perfekt für euch sein! Die von Grund auf überarbeitete Version lässt euch (wieder) in die Haut eines Taxifahrers schlüpfen, der plötzlich in die Machenschaften der Mafia gerät und das verwobene Verbrechernetzwerk plötzlich zu seinem Alltag wird. Erlebt das detailreiche Lost Heaven in Illinois während der 1930er Jahre in Amerika – gefährlich, aber mit einer gewissen Anziehungskraft.

Schnelle Trophäen in Mafia: Definitive Edition

21 von 44 Trophäen erhaltet ihr übrigens automatisch, während ihr spielt! Einfacher geht’s kaum.

Könnt ihr euren inneren Dämon besiegen? Macht euch bereit, in diesem süß gezeichneten Platformer gemeinsam mit madeline auf eine berührende Reise der Selbstfindung zu gehen. Die Steuerung des Platformers ist einfach, der Schwierigkeitsgrad ist es nicht. Doch die Lernkurve ist hoch! jeder Tod hatte seinen Grund und wird euch sofort weiter bringen. Dank schnellen Respawns seid ihr direkt wieder mitten im Geschehen und bereit, die Geheimnisse des Bergs zu erforschen.

Los, Madeline! Atme! Du schaffst das!

Schnelle Trophäen in Celeste

Ein Kontinent, der in Nebel gehüllt ist, eine Prinzessin, die von Zuhause wegläuft und sich freut, entführt zu werden, sowie ein Schwarzmagier mit spitzem Hut: Final Fantasy IX hat so ziemlich alles, was es für eine spannende JRPG-Story benötigt. Doch plötzlich wird alles anders und düster: Eine Invasion beginnt und die Menschen sind in Angst und Schrecken. Ganz klar, dass Zidane, Vivi und Garnet sich gemeinsam auf den Weg machen, die Geheimnisse und Probleme der Welten zu hinterfragen – und bestenfalls zu lösen.

Schnelle Trophäen in Final Fantasy IX

Ihr denkt, ihr könnt nach dem Abschluss von Death Stranding Pakete ziemlich sicher ausliefern? Dann habt ihr euch noch nicht mit der Ragdoll-Mechanik von Totally Reliable Delivery Service beschäftigt: Hier kann wirklich alles passieren! Das Sandbox-Spiel steckt voller Überraschungen, während ihr einfach nur die Bestellung abgeben wollt. Macht euch als einsamer Lieferant oder gemeinsam mit Freunden als Gruppe auf, in diesem verrückten Spiel ein guter Bote zu sein.

Schnelle Trophäen in Totally Reliable Delivery Service

PlayStation Now hat noch so viel mehr zu bieten! Zum Beispiel The Last of Us Part II, das ihr noch bis 03. Januar 2022 dort spielen könnt. Ein absolutes Must Play! Damit ihr die Reise von Ellie und Abby noch intensiver erlebt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch: