Football Coach The Game 2022 wird von Robert Lewandowski "angekündigt"

Seit 6. Januar 2021 haben wir den Fußball-Manager Football Coach: The Game 2022 in unserer Datenbank, doch heute wurde das Online-Spiel von FC-Bayern-Star Robert Lewandowski "angekündigt". Der Mittelstürmer hält auch tatsächlich einen Laptop in der Hand, auf dem entweder Spiel zu sehen ist. Der für dieses Projekt gegründete Hersteller RL9sport Games – in Lewandowskis Heimatstadt Warsachau ansässig – weist darauf hin, dass das Spiel in "direkter Partnerschaft mit Robert Lewandowski" entwickelt werde. Der polnische Nationalspieler wird wie folgt zitiert:

Ich bin Teil dieser Generation und habe die meiste Zeit draußen verbracht, um mit dem Ball zu spielen, aber auch mit Videospielen. Als ich eines Tages mit meinen Freunden spielte, hatte ich die Idee: Was wäre, wenn ich mein eigenes Spiel mache, und zeige, wie meine Arbeit hinter den Kulissen aussieht? Im Spiel wird, wie im echten Fußball, "Spieltechnik" genau so wichtig sein, wie sich die richtige Strategie zu überlegen.

Der Spieler soll zwischen Trainer-Klassen wählen können, die wie in einem RPG ihre eigene Persönlichkeit haben, die sich im Spiel auswirkt, und zwar laut Lewandowski, wie in der Wirklichkeit, "nicht nur in der Umkleidekabine, sondern auf den ganzen Verein." Die RPG-Idee manifestiert sich auch in Erfahrungspunkte, Fähigkeitenbäumen und durch das Sammeln von "Artefeakten".

Football Coach: The Game soll aber nicht mit Segas Football Manager konkurrieren, sondern sieht sich als Online-Produkt, das Multiplayer in den Vordergrund stellt. Neben einem klassischen Liga-Modus soll man auch andere Spieler weltweit zu einem Ranglisten-Spiel herausfordern können; ebenso sollen Clans unterstützt werden. Geplant ist die Veröffentlichung für frühestens 2022.

Der vor drei Tagen erschienene Trailer unten verrät noch etwas mehr zum Spielgeschehen.