MoMOCa #419

Teaser Jörg und Hagen blicken kopfschüttelnd zurück auf ihre jüngsten Reisetorturen mit der Deutschen Bahn und blicken voller Vorfreude auf das, was diese Woche für sie bereithält.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen in Montagshausen, irgendwo zwischen den Bahnhöfen Achim und Elend (Sachsen-Anhalt). Macht es euch bequem, streckt die Beine aus und lauscht Jörg und Hagen, wenn sie sich therapeutisch über die Deutsche Bahn auskotzen. Nachdem aber das von der Seele geredet wurde, gibt es einen kleinen Ausblick auf die Mini-Doku zu King Art Games, die Anlass der Reise der beiden war. In der näheren Zukunft warten aber auch nicht wenige spannende Themen.

Alle Inhalte in der Übersicht: