Elden Ring: Die fünf Klassen des Netzwerk-Tests, Live-Event am Samstag

Am kommenden Wochenende, vom 12. November bis zum 15. November 2021, wird ein geschlossener Netzwerk-Test zum kommenden From-Software-Spiel Elden Ring stattfinden. Falls ihr zu den glücklichen Teilnehmern gehört, könnt ihr hier noch einmal die Zeiten nachlesen, zu denen ihr die Zwischenlande erkunden könnt. Nun haben die Entwickler auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels die fünf Klassen gezeigt, die ihr im Test steuern könnt:

Warrior: Mit zwei Krummsäbeln oder Schwert bewaffnet

Enchanted Knight: Hat eine wuchtige Rüstung und einen Zauberstab

Prophet: Trägt eine simple Robe, ein Wagenrad um den Hals und einen Holzknüppel

Champion: Eher leicht bekleidet, erinnert an Barbaren aus beispielsweise Diablo

Bloody Wolf: Trägt eine dicke Rüstung sowie Schwert und Schild

Insgesamt verspricht From Software zehn Charakterklassen für Elden Ring. Allerdings sollen die, wie in Dark Souls und Bloodborne auch, nur Anfangswerte vorgeben. Im Spielverlauf dürft ihr euren Helden nach eigenem Gusto auf- und ausrüsten.