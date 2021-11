Sonntagsfrage: Was ist euer Lieblings-Genre?

Welche Spielart darf es sein?

Teaser Das Angebot an Spielen platzt heutzutage aus allen Nähten. Doch wenn ihr in dem Meer aus Titeln ein bestimmtes Genre als Heimathafen wählen müsstet, in dem ihr am liebsten anlegt, welches wäre es?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spiele, Spiele – überall wo man hinsieht nur Spiele! Ein unüberblickbarer Strom an Neuerscheinungen auf Steam und anderen Shops, eine Riesenbibliothek an Titeln im Xbox Gamepass und Co. und wer da nicht fündig wird, kann auf Seiten wie itch.io einen Tummelplatz kurioser Indies erforschen. Und fangen wir erst gar nicht mit dem Moloch der Mobile-Spiele an. Man könnte seine verfügbare Zeit zum Spielen bestimmt allein mit den Spielen eines einzigen Genres auslasten.

Das Spiele-Angebot ist gigantisch und die meisten von euch werden Titel aus diversen Genres zocken. Doch es gibt bestimmt ein Genre, bei dem ihr am ehesten neugierig werdet und die Hemmschwelle zum Ausprobieren etwas kleiner ist, als bei anderen Spielarten. Verratet uns also in dieser Sonntagsfrage, was am ehesten euer Lieblings-Genre ist.

Damit die Zahl der Antwortmöglichkeiten nicht ebenfalls aus allen Nähten platz, beschränkt sich die Auswahl in der Umfrage auf die groben Oberkategorien wie Action und Sport. Erläutert gerne eure Antwort ausführlicher in den Kommentaren!

Wenn ihr euch unsicher seid, wo ihr euch beispielsweise zwischen Action-Adventure und Adventure richtig einsortieren würdet, folgt diesem Link in unsere Spiele-Datenbank. Klickt dann oben auf das Drop-down-Menü "Genre" und ihr seht die Genre und alle bei GG dazu gezählten Unter-Genre erscheinen darunter mit einem "–" davor. So seht ihr etwa, dass "-Survival-Horror" bei Action-Adventure eingeordnet ist, Survival-Spiele als "-Survival-Action" aber bei Action.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.