Teaser Der heutige Podcast wurde in Bremen aufgenommen, weil wir King Art besucht haben. Special Guest ist also heute Creative Director Jan Theysen, der uns so einiges über seine Arbeit und Firma erzählt.

Jan Theysen begrüßt uns heute in Bremen beziehungweise Jörg begrüßt Jan im WoSchCa als Special Guest, während er die letzten Minuten vor der Rückfahrt nach München nutzt (und Hagen bereits die Ausrüstung verschnürt und das GamersGlobal-Pferd sattelt), eben für diesen Podcast. Geschnitten wurde dieser dann auf der Rückreise, die, wie schon die Hinreise, nicht ganz so problemlos verlief. Aber das wird ein Thema für den kommenden MoMoCa... 01:37 Abteilung News der Woche: Was hält Jan vom aktuellen Abgang der Co-Leaderin von Blizzard, Jen Oneal ?

? 03:16 Wie beschreibt Jan die Firmenkultur in seinem Unternehmen King Art?

04:56 Standortvorteil Bremen – weil keiner fliehen kann…?

07:40 Inwiefern mit dem starken Wachstum von King Art auch Dinge verloren gegangen sind.

09:36 Was macht eigentlich der Co-Gründer von King Art, Marc König? Wie sieht Jans typische Arbeit aus?

12:46 Das Problem „Los lassen können“ kennt auch Jörg nur zu gut…

14:33 Jans geheime Covid-Stressabbau-Strategie – und seine Meinung zu Warhammer -Games.

-Games. 18:30 Was bei Jan Theysen sonst so an Spielen auf dem Bildschirm landet. Unter anderem: Age of Empires 4 .

. 20:40 Das Wochenende ist da: Unsere Pläne dafür und der neue James Bond-Film (Nebenbemerkung: Pierce Brosnan wird wohl kein Fan des Wochenschluss-Podcasts werden…) Viel Spaß beim Anhören und ein schönes Wochenende!

