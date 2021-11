Spieleveteranen-Podcast #241: Off-Topic 11/2021

Alles außer Spiele

Einmal im Monat verlassen wir zumindest für eine halbe Episode die vertrauten Spielplätze und wildern in anderen Kulturressorts. Bei den Serien versucht Heinrich in einem Sozialdrama Schauplätze wiederzuerkennen, während Jörg einen Zwischenstopp in Teheran macht. Im Buchbereich gibt’s enttäuschende Neuheiten und spannende Klassiker, bei den Filmen führt uns ein Hörer aufs Eis und das Verbrechen nach Marseille. Das (leider arg verschnulzte) neue Abba-Album erschien erst nach unserer Aufnahme, dafür hat das Musik-Ressort andere Tipps auf Lager. Zu Beginn der Folge erwartet euch die bewährte Mischung aus News, Hörerpost und Spieleimpressionen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:33 Das heutige Programm.

0:02:26 Gemischte News: Blizzard-Turbulenzen führen zu Diablo 4-Verspätung, Skyrim Anniversary Edition fischt frische Fische, GoldenEye 007 vorzeitig vom Index entlassen.

0:17:57 Was haben wir zuletzt gespielt? Unpacking, Forza Horizon 5 und einen Umzugskarton voller GBA-Module.

0:34:53 Hörerpost von Sandro Windisch und N0Remors3.

0:44:02 Off-Topic

0:44:10 Halloween-Krimis und Zeitanpassungen.

0:54:25 Serien-Ressort: Maid, Squid Game, Invasion, Teheran und Midnight Mass.

1:16:53 Buch-Ressort: Impressionen vom neuen Kindle-Modell, 2034 von Elliot Ackerman, Rebecca von Daphne du Maurier, Crossroads von Jonathan Franzen.

1:27:11 Film-Ressort: BAC Nord, Banden von Marseille und der Hörertipp Untold: Crimes & Penalties.

1:35:09 Musik-Ressort: I Don’t Live Here Anymore von The War on Drugs und Dandelion von Said the Whale.