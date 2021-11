PM: Dollfie Dream Y'shtola: Interview mit Lead Character Concept Artist Ayumi Namae (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Falls ihr diese Neuigkeit verpasst habt, Y’shtola wird ihr Debüt als 60cm große Puppe in der Dollfie Dream Serie haben!

Dollfie Dream (DD) Y'shtola ist in Zusammenarbeit zwischen FINAL FANTASY XIV (FFXIV) und VOLKS entstanden. Dieses Produkt wurde unter der Leitung von Ayumi Namae, FFXIV Lead Character Concept Artist, mit extremer Detailverliebtheit gefertigt.

Wir hatten die Gelegenheit, mit Namae über DD Y'shtola und die Zusammenarbeit mit VOLKS zu sprechen.

Über Ayumi Namae:

Nach ihrer Mitwirkung an FFXI und FFXII war Namae von Anfang an Teil des FFXIV-Teams. Ihre Arbeit als Character Concept Artist umfasst diverse NPCs, Ausrüstung, Waffen und vieles mehr.

Die Aufgabe eines Character Concept Artists ist es, Worte oder Text in Bildform umzusetzen.

Wenn Charakterdesigns für FFXIV erstellt werden, liefert der Regisseur oder ein Planer die Informationsgrundlagen, mit denen der Character Concept Artist dann ein erstes visuelles Konzept entwickelt. Das wird dann nach Gesprächen mit dem Regisseur finalisiert.

Wird das Konzept konkreter, wird die Illustration mit Einzelheiten für das 3D-Team ausgebaut, das dann an den Charakterdaten im Spiel arbeitet. Die Silhouette des Charakters wird ausbalanciert, dann werden die Vorder-/Seiten-/Rückansichten im Detail gerendert. Kleine Details wie Materialstrukturen und Accessoire-Designs werden dabei so weit wie möglich ausgearbeitet

Unsere Zusammenarbeit mit VOLKS schließt auch Y'shtola ein, einen Charakter aus FFXIV. Y'shtolas Outfit hat sich im Verlauf der Story ein paar Mal verändert, aber bei dieser Zusammenarbeit trägt sie ihr Shadowbringers-Outfit, das ich entworfen habe.

Ich ging grundsätzlich von einer „Hexe“ aus und entwickelte ein Konzept für eine Robe, die aus alten Stoffresten zusammengenäht ist – die Idee dahinter war, dass Y'shtola kaum Materialien zur Verfügung standen. Ihre stilvolle Oberkörper-Silhouette und die Feder-Applikationen betonen ihren Charme, während Details wie ihr Ring, die Brosche und die Sohlen ihrer Schuhe ihre Eigenschaften als Hexe hervorheben. Ich zielte auf ein Design ab, das auch Leute begeistern würde, die Fantasy-Geschichten wie „Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ mögen.

Produzent und Regisseur Naoki Yoshida ernannte mich zum Supervisor, nachdem das Testmodell fertig war. Er sagte mir zwar nicht warum, aber ich schätze, er tat es, weil ich seine Kostümentwürfe für offizielle Events beaufsichtige und das Outfit der Puppe ein wichtiger Aspekt des Produkts ist.

Ich liebe die Arbeiten der Puppenmacher Katan Amano und Koitsukihime und besuche ihre Ausstellungen schon seit meiner Unizeit. Als ich also als Supervisor für DD fungieren sollte, war ich gleichzeitig überglücklich und extrem nervös.

Wenn das Outfit aus engen und geraden Linien bestände, so wie eine Uniform, wäre es wohl einfach gewesen, eine Papierschablone zu erstellen und die notwendigen Materialien zu beschaffen. Y'shtolas Outfit-Design ist aber eher ein handgefertigter, zusammengewürfelt wirkender Look und besteht aus zusammengenähten Stoffresten. Das war beim Entwurf des Puppenoutfits wohl ziemlich schwer nachzubilden.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Y'shtola eine einfache schwarze Robe tragen, aber die schwarzen Teile bestehen aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Texturen. VOLKS hat tolle Arbeit bei den Feinheiten wie dem Oberteil oder den Lagen von Stoffen und Falten am Saum geleistet, die sehr schwierig mit echten Kleidermustern nachzuempfinden sind.

Ihre typischen Accessoires sind besonders hochwertig. Die Einstellvorrichtung auf ihrem Rücken hat ein Distel-Motiv und es hat mich sehr beeindruckt, dass es schon beim ersten Testmodell meisterhaft bis ins kleinste Detail ausgearbeitet war. Bemerkenswert sind auch die Brosche auf ihrer Brust und ihr Ring.

Anstatt einfach eine Y'shtola-Figur rauszubringen, wollten wir DD-Fans etwas Besonderes bieten und sicherstellen, dass sie sich auch gut neben den bisherigen DDs machen würde. Es war eine schwierige Aufgabe, die Balance zwischen Y'shtola als Character und DD zu finden.

Die DD-Reihe verfügt im Vergleich zur Spielversion von Y'shtola über ein größeres Kopf-zu-Körper-Verhältnis und die Gesichter haben viel größere Augen. Vor diesem Hintergrund bat ich VOLKS, ihre erste Version anzupassen, um Y'shtolas coole Eigenheiten einzufangen. Das Gesicht von DD Y'shtola war schon während der zwischenzeitlichen Versionen verführerisch und ich konnte nicht anders, als ihre Wangen und Haare zu streicheln.

Ihr Stab wurde auch äußerst hochwertig nachgebildet, mit klaren Kanten in selbst den kleinsten Bereichen, und sie wirkte fast wie direkt aus dem Spiel in die Realität transportiert. Da das Designkonzept das eines uralten, von Magie erfüllten Baums war, haben wir darum gebeten, dem Stab einen abgenutzten Look mit viel Textur zu geben.

Es gibt diese japanische Redewendung: „Als ob dieser Puppe ein Geist innewohnte“. Genau so fühlte ich mich beim Anblick der Puppe.

Ich sah das fertige Stück in einem völlig banalen Konferenzraum, aber es war so, als wäre ich gerade einer Fee oder einem anderen fantastischen Wesen begegnet. Die Präsenz der DD raubte mir den Atem und es hätte mich nicht verwundert, wenn sie sich plötzlich bewegt hätte.

Bei meinen Meetings mit VOLKS hat man mir von den Herausforderungen der Massenproduktion und dem Besorgen langlebiger Materialien berichtet.

diesen Meetings war auch die Merchandising-Abteilung von SQUARE ENIX dabei, die schon an der Produktion von unzähligen Figuren und Merchandise-Artikeln beteiligt war. Es gab lebhafte Diskussionen zu Fragen wie „Unserer Erfahrung nach ist es schwierig, mit diesem oder jenem Material zu arbeiten“ oder „Wie wäre es mit Methode XYZ?“. Obwohl ich kein Experte bin, was solche Dinge angeht, und einfach nur meiner persönlichen Vorstellung folgte, versicherte mir man stets: „Wir werden hier alles geben, bitte übermitteln Sie uns jeden Verbesserungsvorschlag!“ Sie besorgten jedes Material und verbesserten das Design immer weiter.

Auf der VOLKS-Webseite kann man tolle Fotos sehen, die DD Y'shtola in einer waldähnlichen Umgebung zeigen, aber das ultimative bewegende Gefühl stellt sich erst ein, wenn man DD hautnah erlebt. Der DD Y'shtola Display Caravan hat die echte Puppe im VOLKS-Schaufenster ausgestellt und so kann man sie auch treffen, ohne sie sich nach Hause zu holen. Ich bin mir ganz sicher, dass euch dieses Erlebnis sehr berühren wird.