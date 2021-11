PM: Sei beim großen ¡GO! Livestream #ForzaHorizon5 am 9. November dabei (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Racing-Fans aufgepasst! Der Release von Forza Horizon 5 wird am 9. November mit einem Streaming-Event der Extraklasse gefeiert! Wir laden Dich ein mit bekannten Gesichtern der deutschen Gaming-Szene und jeder Menge Spaß den Launch von Forza Horizon 5 zu feiern! Dein Interesse ist geweckt? Dann schalte ein am Dienstag, den 9. November ab 20:00 Uhr auf Twitch, Youtube oder Facebook und genieße einen fantastischen Abend voller Spaß, Racing-Action und spannender Challenges.

Wann?

Das Launch-Event beginnt am Dienstag, den 9. November um 20 Uhr – perfekt für alle, die am Release-Tag schon ein paar Runden auf Mexikos Straßen gedreht haben oder den richtigen Einstieg in Forza Horizon 5 suchen.

Wo?

Um beim Livestream dabei zu sein, brauchst Du lediglich ein internetfähiges Endgerät. Besuche einfach die Kanäle von Xbox DACH Facebook, Xbox DACH YouTube oder den Twitch-Kanal von Xperion Köln und sei live dabei.

Was?

Dieses digitale Launch-Event lässt die Herzen von Racing-Fans höherschlagen, denn hier dreht sich alles um Forza Horizon 5 und Mexiko, den Gastgeber des fünften Ablegers der Serie! Erkunde mit den Gästen die fantastischen Biome Mexikos wie dichte Dschungel, heiße Wüsten, malerische Altstädte oder sogar die Spitze eines schneebedeckten Vulkans. Lerne mehr über die Kultur, Geografie und Kulinarik des Landes und tauche ein mit uns in ein buntes und vielseitiges Abenteuer. Darüber hinaus erwarten Dich unterhaltsame Team-Challenges mit den fantastischen Gästen sowie verlockende Gewinnspiele rund um Forza Horizon 5.

Wer?

Moderiert wird das ganz besondere Horizon Festival von Melek „m3lly“ Balgün und rAii von den Pixelhelden. Hier treffen geballter Gaming-Spaß und Racing-Liebe aufeinander! Die beiden führen Dich nicht nur durch den Abend, sondern stellen die Teilnehmer*innen stets vor neue Herausforderungen. Mit dabei sind Peter und Chris von PietSmiet, Mahluna und Mango sowie Reeze und Startletnova.

Wer wird die verschiedenen Herausforderungen meistern und die Challenges gewinnen? Erfahre es am 9. November ab 20:00 Uhr in der Liveshow. Anschnallen und los geht’s!

Forza Horizon 5 ist ab dem 9 November im Microsoft Store und Steam sowie im Xbox Game Pass für Konsole und PC verfügbar. Falls Du es nicht abwarten kannst, spielst Du den Titel über die Forza Horizon 5 Premium Edition oder das Premium Add-ons Bundle für Xbox oder Windows PCs bereits jetzt im Early Access.